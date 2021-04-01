Не пропустите! Через 5 месяцев в Таллинне начнется чемпионат Европы

В чемпионате Европы примут участие 24 команды. Окончательный состав участников станет известен в середине мая, когда завершится отборочный цикл. По его окончании будет проведена жеребьевка финальной стадии, которая и определит соперников сборной Эстонии в групповом турнире.

Сборная Эстонии сыграет в "Золотой лиге"

В рамках подготовки к чемпионату Европы эстонская команда сыграет в "Золотой лиге". Ее соперниками будут Латвия, Бельгия и Испания. Первый круг команды сыграют 28-30 мая в Тарту, второй пройдет 4-6 июня в Латвии.

В финал "Золотой лиги", который пройдет в Бельгии 18-20 июня, выйдет только победитель группы. Если первое место займут бельгийцы, то в финал "Золотой лиги" выйдет команда, занявшая второе место.

Энар ждет зрителей на трибунах

Главный тренер сборной Эстонии француз Седрик Энар на первый тренировочный сбор в Тарту, который начнется в начале мая, готов вызвать 22 игроков. По мере приближения к главному старту года состав будет претерпевать изменения.

"Мы не являемся фаворитами чемпионата Европы, но играем дома. Очень надеюсь, что сыграем на глазах своих зрителей. Хочу видеть команду, которая будет бороться за каждый мяч. Если мы будем так играть, то придут и результаты", - сказал Энар.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы сборная Эстонии проиграла в 2019 году все 5 проведенных матчей и заняла последнее место в группе с соотношением сетов 2-15.