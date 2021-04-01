ГРАФИК | Кому и где можно пройти вакцинацию в конце этой недели?

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИВИВКУ, ЕСЛИ:

Вы родились в 1956 году или ранее, вы гражданин или постоянный житель Эстонии.

Вы гражданин или постоянный житель Эстонии, принадлежащий к группе риска, 1961 года рождения или ранее. Информацию о принадлежности к группе риска вы можете получить на портале пациента digilugu.ee или у своего семейного врача.

Для вакцинации от COVID-19 вам не нужна действующая медицинская страховка или наличие семейного врача.

КАК Я МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ:

В государственной э-регистратуре: digiregistratuur.ee. Подробное руководство внизу.

По телефону больниц, которые проводят вакцинацию. Список больниц и телефонов внизу. Если у вас есть проблемы с регистрацией или вопросы, звоните по телефону 1247.

Прочтите, что следует учитывать перед вакцинацией.

ГДЕ Я МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ:

Вакцинация проводится в медицинских учреждениях по всей Эстонии.

В э-регистратуре вы можете зарегистрироваться в любое медицинское учреждение, где есть свободные номерки.

По телефонам больниц можно зарегистрироваться на вакцинацию только в конкретную больницу, куда вы позвонили.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ В Э-РЕГИСТРАТУРЕ:

Зайдите в государственную э-регистратуру — digegistratuur.ee. Идентифицируйте себя с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты.

Если вы в настоящее время входите в целевую группу людей, которые должны быть вакцинированы, вы увидите уведомление на главной странице после входа в систему. Информация о принадлежности к группе риска COVID-19 представлена ​​в левой части домашней страницы digilugu.

Перейдите в режим поиска свободного времени и выберите удобное для вас время.

Узнайте, что следует учитывать до вакцинации.

Видеогид для бронирования времени: забронируйте время для вакцинации в э-регистратуре

ТЕЛЕФОНЫ БОЛЬНИЦ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ И УЕЗДАХ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ

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