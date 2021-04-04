"Вылечившиеся пациенты верят потом только онкологу": хирург Владимир Афанасьев про первого пациента, приметы и влияние COVID-19 на смертность от рака

Говорят, что быть врачом — это призвание. Как вы пришли в профессию И не жалеете ли об этом?

Если коротко, не жалею. Вы упомянули призвание — это и есть ответ н вопрос, как я пришел в профессию. Судьба так сложилась, что я стал врачом — у меня никто из родителей, бабушек или дедушек врачами не был, то есть, я не из династии. В школе я учился как обычный советский мальчик, и когда пришло время делать выбор — куда идти дальше и чем заниматься, как-то само собой вышло, что я поступил в Тарту на медицинский факультет. При этом я не скажу, что я в школе учился просто превосходно, а в Тарту в то время конкурс в то время был очень серьезным, побольше, чем в московских вузах, поэтому все сомневались, что мне удастся преодолеть этот барьер. Но я его прошел с первого раза и за все время учебы у меня не было плохих оценок, по специальности были одни пятерки. То есть, как-то так сложилось, что это на самом деле оказалось призванием. Это — Божья воля, может быть, или как-то еще это можно объяснить, я не знаю. И надо ли это объяснять? Так случилось.

То есть вы сразу решили, что будете врачом? Детская мечта?

Нет, в том-то и дело, что такой мечты у меня не было. Я считаю, что это — очень удачное стечение обстоятельств, потому что оказалось, что из меня вышел неплохой врач. Хорошо, что так вышло!

Помните ли вы своего первого пациента, о котором можно сказать, что вы спасли ему жизнь?