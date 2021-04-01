Новости Эстонии
01.04.2021, 16:45

В апреле и мае медицинскую бригаду домашних визитов в Таллинне можно вызывать к детям в возрасте до 12 лет

 
Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.
Foto: Andres Putting
С пятницы, 2 апреля, родители смогут на выходных вызывать в Таллинне бригаду медиков к детям в возрасте до 12 лет с острыми симптомами заболевания, например, в случае, если у родителей не было возможности прийти к семейному врачу или ребенок заболел на выходных.

Вице-мэр Бетина Бешкина пояснила, что если раньше врача на дом могли пригласить к ребенку в возрасте от 0 до 8 лет, то сейчас до конца мая услуга распространилась и на ребятишек в возрасте от 9 до 12 лет.

”К сожалению, в последнее время увеличилось количество заболевших COVID-19 детей, и родителям при уходе за ними нужны поддержка и совет, — сказала Бетина Бешкина. — Поэтому мы решили предложить возможность вызвать врача на дом детям в возрасте до 12 лет. Врача могут на выходных вызвать все находящиеся в Таллинне родители заболевших детей, независимо от их фактического места жительства”.

Услуга бригады домашних визитов создана для того, чтобы дать родителям чувство безопасности и быструю помощь в виде медицинского осмотра, а также для того, чтобы снизить многократно увеличившуюся нагрузку на скорую помощь. Целевой группой бригады домашних визитов являются дети с острыми проблемами со здоровьем, которые, однако, не нуждаются в неотложной медицинской помощи — в ситуации, когда поход к врачу затруднителен, а рекомендаций, полученных по инфотелефону семейных врачей, недостаточно.

Бригаду медиков, выезжающую на дом, можно пригласить в пятницу, субботу и воскресенье с 14 до 22 часов. Звонки принимает диспетчер Таллиннской скорой помощи по номеру 6971145 с 12 до 20 часов и перенаправляет их находящимся на дежурстве медикам. В день принимается до десяти визитов, которые совершаются в тот же день.

При сотрудничестве Таллиннской скорой помощи и Таллиннской детской больницы вызовы обслуживает специальная бригада медиков, в которую входят педиатр или врач общего профиля, а также техник экстренной медицины. Врач бригады домашних визитов имеет право выписывать рецепты. В период эпидемии коронавирусной инфекции медики во время визита используют полный набор средств защиты, чтобы обезопасить как себя, так и пациента.

Проект бригады домашних визитов стартовал осенью минувшего года. Поводом для вызова врачей на дом в основном являются острые вирусные заболевания. В общей сложности бригада осуществила 184 визита, средний возраст маленьких пациентов составил 2,2 года.

Бюджетом Таллинна на текущий год на услугу бригады домашних визитов предусмотрено 100 000 евро.

Оставить комментарий Читать комментарии