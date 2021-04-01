В апреле и мае медицинскую бригаду домашних визитов в Таллинне можно вызывать к детям в возрасте до 12 лет

Вице-мэр Бетина Бешкина пояснила, что если раньше врача на дом могли пригласить к ребенку в возрасте от 0 до 8 лет, то сейчас до конца мая услуга распространилась и на ребятишек в возрасте от 9 до 12 лет.

”К сожалению, в последнее время увеличилось количество заболевших COVID-19 детей, и родителям при уходе за ними нужны поддержка и совет, — сказала Бетина Бешкина. — Поэтому мы решили предложить возможность вызвать врача на дом детям в возрасте до 12 лет. Врача могут на выходных вызвать все находящиеся в Таллинне родители заболевших детей, независимо от их фактического места жительства”.

Услуга бригады домашних визитов создана для того, чтобы дать родителям чувство безопасности и быструю помощь в виде медицинского осмотра, а также для того, чтобы снизить многократно увеличившуюся нагрузку на скорую помощь. Целевой группой бригады домашних визитов являются дети с острыми проблемами со здоровьем, которые, однако, не нуждаются в неотложной медицинской помощи — в ситуации, когда поход к врачу затруднителен, а рекомендаций, полученных по инфотелефону семейных врачей, недостаточно.

Бригаду медиков, выезжающую на дом, можно пригласить в пятницу, субботу и воскресенье с 14 до 22 часов. Звонки принимает диспетчер Таллиннской скорой помощи по номеру 6971145 с 12 до 20 часов и перенаправляет их находящимся на дежурстве медикам. В день принимается до десяти визитов, которые совершаются в тот же день.

При сотрудничестве Таллиннской скорой помощи и Таллиннской детской больницы вызовы обслуживает специальная бригада медиков, в которую входят педиатр или врач общего профиля, а также техник экстренной медицины. Врач бригады домашних визитов имеет право выписывать рецепты. В период эпидемии коронавирусной инфекции медики во время визита используют полный набор средств защиты, чтобы обезопасить как себя, так и пациента.