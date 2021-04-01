В Латвии задержаны граждане Эстонии. Изъято 28 кг марихуаны

Как отмечает пресс-служба Госполиции Латвии, в распоряжении органов правопорядка ранее поступила информация о группе лиц, которая, возможно, занималась незаконным оборотом наркотических веществ. На прошлой неделе полиция при поддержке Omega задержала в Риге гражданина Эстонии, у которого в машине нашли около 6 кг марихуаны.

Продолжая расследование, полиция провела задержание подозреваемых в Риге и Саулкрасты. Задержаны граждане Латвии 1987, 1955 и 1983 г.р., а также граждане Эстонии 1997 и 1988 г.р.

В рамках начатого уголовного процесса полиция провела восемь обысков в домах и автомобилях подозреваемых, где удалось найти еще около 22 кг марихуаны.

Следствие установило, что граждане Эстонии приехали в Латвию с целью приобрести наркотики, которые, вероятно, предназначались для последующей реализации в Эстонии и Скандинавии.

Четверо задержанных оставлено под арестом. Известно, что все граждане Латвии, фигурирующие в этом деле, ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Следствие продолжается.