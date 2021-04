ADS Guider ründab!

Ning meie esimene uudis agentuuri suurest edust ei lasknud end pikalt oodata: Ads Guider koostöös portaaliga teamspirit.ee käivitasid koostöökava, mille raames saavad BFMi kliendid täistoetuse fänniatribuutika osas. Nüüd muutub selle loomine, edendamine, realiseerimine erinevates tegevustes ja reklaamikampaaniates partneritele, kes on koostöösuhetes agentuuriga Ads Guider, lihtsaks ja mugavaks. Ei pea enam muretsema tiraaži lisatrüki või atribuutika disaini operatiivse väljavahetamise pärast: Ads Guider lahendab kõik küsimused elektroonilise platvormi teamspirit.ee abil. Kvaliteetse turunduse elektroonilise platvormi looja – Baltikumi tuntuim spordivarustuse tarnija, ettevõte Fifaa.

Piletilevi on Balti regiooni liider spordi- ja meelelahutusürituste piletimüügi valdkonnas. Selle partnerluse raames saavad kõik sündmused, mida toetab Ads Guider, oma lehekülje Piletilevis, mis lihtsustab maksimaalselt piletite ostuprotsessi. Kõikide kategooriate piletid hakkavad olema ostmiseks ligipääsetavad mistahes ajal päeval ja ööl!

Lisaks saavad tänu Piletilevi TV-teenusele ürituste veebiülekanded lisareklaami, mis aitab suurendada otseülekannete vaatamiste arvu. See on eriti oluline praegusel ajal, kui fännid on sunnitud spordisündmusi jälgima arvuti või mobiili ekraanidelt.