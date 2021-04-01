ADS Guider атакует!

И наша первая новость о большом успехе агентства не заставила себя ждать: Ads Guider совместно с порталом teamspirit.ee запустили программу сотрудничества, в рамках которой клиенты БФМ получают полное сопровождение в части фанатской атрибутики. Теперь ее создание, продвижение, реализация в различных активностях и акциях для партнеров, связавших себя отношениями с Ads Guider станет простой и удобной. Вам больше не нужно беспокоиться о допечатке тиража или оперативной смене дизайна атрибутики: Ads Guider решит все вопросы при помощи электронной платформы teamspirit.ee. Создатель электронной платформы качественного мерчандайзинга – известнейший в Балтии поставщик спортивной экипировки, компания Fifaa.

Дальше – больше: агентство не намерено останавливаться на достигнутом. И нас ждет еще одна приятная новость:

ADS GUIDER + PILETILEVI = ЗРЕЛИЩЕ НОН СТОП

Главный маркетинговый партнер БФЛ - компания Балтик Футзал Маркетинг в лице агентства Ads Guider с гордостью объявляет о заключении партнёрского соглашения с билетным агрегатором Piletilevi.

Piletilevi - лидер балтийского региона в сфере продаж билетов на спортивные и развлекательные мероприятия. В рамках этого партнёрства все события, проходящие при поддержке Ads Guider, получат свои страницы на Piletilevi, что максимально облегчит процесс покупки билетов. Билеты всех категорий будут доступны к покупке в любое время дня и ночи!

Кроме того, благодаря сервису Piletilevi TV, онлайн-трансляции мероприятий получат дополнительную рекламу, что позволит увеличить количество просмотров прямых эфиров. Это особенно важно в нынешнее время, когда болельщики вынуждены следить за спортивными событиями за экранами ноутбуков или мобильных гаджетов.

