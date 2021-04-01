В Ляэне-Вирумаа столкнулись грузовик и легковушка. Одного из водителей доставили в больницу

По первоначальной информации, управлявший Ford 31-летний мужчина ехал по главной дороге, и управлявший грузовиком 32-летний мужчина не заметил ехавший по главной дороге автомобиль, из-за чего врезался в Ford сбоку.

Оба водителя были трезвы. Скорая помощь доставила водителя Ford для более тщательного осмотра в больницу, и водителю Volvo оказали первую помощь на месте. Травмы не опасны для жизни.

Для выяснения обстоятельств по факту данного инцидента начинают делопроизводство о проступке.