ЧП и криминал
01.04.2021, 14:24

В Ляэне-Вирумаа столкнулись грузовик и легковушка. Одного из водителей доставили в больницу

 
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Pilt on illustratiivne
Foto: Anni Õnneleid
В 12:03 на 18-м километре шоссе Ярва-Яани — Тамсалу — Кулленга произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Ford.

По первоначальной информации, управлявший Ford 31-летний мужчина ехал по главной дороге, и управлявший грузовиком 32-летний мужчина не заметил ехавший по главной дороге автомобиль, из-за чего врезался в Ford сбоку.

Оба водителя были трезвы. Скорая помощь доставила водителя Ford для более тщательного осмотра в больницу, и водителю Volvo оказали первую помощь на месте. Травмы не опасны для жизни.

Для выяснения обстоятельств по факту данного инцидента начинают делопроизводство о проступке.

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