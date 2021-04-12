Ухаживать за зубами нужно и в пожилом возрасте!
Стоматолог стоматологической клиники Unimed Kaarli (предыдущее название Kaarli Hambaravi) Лийна Линдмаа в качестве примера приводит использование зубной нити в пожилом возрасте: пальцы становятся менее подвижными и результат получается не таким, как хотелось бы. «Промежутки между зубов можно чистить и по-другому – щеточками для чистки между зубами или ирригатором. Зубной врач может направить на верный путь», говорит она.
Самой большой проблемой для пациента является, конечно, ситуация, когда ломается передний зуб, в то время как потеря задних зубов не заставляет человека сразу бежать к врачу. Д-р Линдмаа говорит, что если не будет одного зуба, то при наличии всех остальных справиться можно. Но если нет уже нескольких зубов, то нужно обязательно найти решение по их замене. Зубы знают правило «природа не терпит пустоты», и они стараются сместиться на пустое место. Может получиться так, что, когда потом врач должен будет заполнить пустые промежутки, места для установки новых зубов не будет.
По словам Линдмаа, отношение к отсутствию зубов очень много зависит от каждого конкретного пациента. Она приводит в пример 90-летнюю женщину, чьи зубы она лечила на протяжении всей своей карьеры. «У нее сломался один зуб сбоку – это был первый, остальные же все были на месте. Предложила отшлифовать острые углы и так оставить, потому что для восстановления зуба нужно было минимум 4 визита, женщине было очень сложно передвигаться и финансово это было недешево. Она посмотрела на меня и сказала: «Дорогая Лийна, ни одна уважающая себя женщина не может себе позволить ходить без зубов!». И мы сделали ей новый зуб».
Д-р Линдмаа говорит, что для замены зубов существует несколько вариантов, но чаще всего все дело в финансах. Поэтому она всегда рассказывает пациентам обо всех возможных вариантах и вместе выбирается подходящий на данный момент в надежде, что в будущем можно будет позволить себе более комфортное решение.
Имплантат, коронка и мост
Самым современным, но и самым дорогим решением по замене одного или нескольких зубов является имплантат. В этом случае в челюсть вместо корня зуба «вживляют» винт, и на него устанавливают искусственный зуб. Выглядит это как настоящий зуб, и ощущается как свой собственный. При имплантации возрастных ограничений нет. «Если пациент чувствует себя молодым, здоровым, полным жизни, у него достаточно челюстной кости для установки имплантата, хорошая гигиена полости рта и все хронические заболевания под контролем, то препятствий для установки имплантатов нет», говорит д-р Линдмаа.
Если от зуба мало что осталось, он большей частью заполнен пломбой или было проведено лечение корней, то желательно установить коронку. При определенных условиях зуб можно восстановить даже тогда, когда остался только корень. А на замену металлокерамической уже давно пришла красивая циркониевая коронка.
Отсутствующий зуб можно заменить и способом, когда новый зуб крепится на мост, установленный на соседние зубы. «Установка моста показана, когда соседние зубы повреждены и нуждаются в коронках», поясняет д-р Линдмаа. В тоже время установка моста на здоровые соседние зубы – не лучший выбор, так как этот метод крепления не самый щадящий вариант для зубов.
Несколько видов протезов
Съемный протез – это стандартное решение для тех, у кого отсутствует большинство зубов или все свои зубы. Самое простое и дешевое решение – протез из пластмассы, но, к сожалению, по началу он может показаться неудобным и натирать. «Слизистая оболочка полости рта с возрастом становится все тоньше и тоньше, и поэтому ко всему новому привыкать становится все тяжелее. Невозможно изготовить акриловые протезы, которые будут подходить идеально на протяжении долгого времени. В редких случаях пациент совсем не может привыкнуть к съемным протезам», говорит д-р Линдмаа. Она советует в процессе привыкания к новым протезам запастись терпением и предостерегает, что поначалу могут быть трудности во время разговора и принятия пищи. В процессе привыкания может помочь чтение вслух (так выправится дикция), стоит отдавать предпочтение мягкой пищи и есть небольшим кусочками.
Дороже предыдущего варианта, но более удобными являются бюгельные протезы. В отличии от классических, у них металлический каркас и система специальных креплений, что добавляет им надежность и минимизирует движение протезов в ротовой полости.
Комбинированный протез – это удобное решение, когда часть зубов восстановлена с помощью коронок или мостов, а отсутствующие зубы заменены съемными протезами, которые крепятся с помощью системы креплений к коронкам.
Гигиена полости рта важна в любом возрасте
Бабушка кладет протез на ночь в стакан, но, к сожалению, только этого для гигиены недостаточно. «Гигиена при ношении протеза играет огромное значение, поскольку частички еды могут оставаться на пластмассовой части протеза», сказала д-р Линдмаа. После каждого приема пищи рекомендуется снимать протез и полоскать как рот, так и протез. Раз в день протез нужно опускать в воду с растворенной таблеткой для чистки протеза и после этого очень тщательно почистить его щеткой.
Для крепления протеза рекомендуется использовать специальный клей для протезов. Это удержит протез и защитит от попадания под него частичек пищи.
Также стоит время от времени все-таки ходить к врачу. «В ходе проверки протезов при необходимости подрегулируют крепления или добавят в основную часть протеза дополнительное вещество в зависимости от того, какие изменения со временем претерпела челюсть. Для полных и частичных протезов доступна также фиксирующая прокладка, которая уменьшает боль при привыкании к новому протезу и удерживает протез от движения».
По словам стоматолога, самым дешевым вариантом являются все-таки собственные зубы. «Чем лучше мы о них заботимся, тем дольше они проживут», говорит она и подчеркивает, что заботу о зубах не стоит прекращать даже тогда, когда их осталось всего несколько. «Гигиена полости рта не зависит от возраста, за ней нужно всегда тщательно ухаживать. Природа дала нам только два комплекта зубов, поэтому нужно беречь их, чтобы они прослужили как можно дольше. За третий комплект, к сожалению, уже придется платить».
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