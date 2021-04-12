Ухаживать за зубами нужно и в пожилом возрасте!

Стоматолог стоматологической клиники Unimed Kaarli (предыдущее название Kaarli Hambaravi) Лийна Линдмаа в качестве примера приводит использование зубной нити в пожилом возрасте: пальцы становятся менее подвижными и результат получается не таким, как хотелось бы. «Промежутки между зубов можно чистить и по-другому – щеточками для чистки между зубами или ирригатором. Зубной врач может направить на верный путь», говорит она.

Самой большой проблемой для пациента является, конечно, ситуация, когда ломается передний зуб, в то время как потеря задних зубов не заставляет человека сразу бежать к врачу. Д-р Линдмаа говорит, что если не будет одного зуба, то при наличии всех остальных справиться можно. Но если нет уже нескольких зубов, то нужно обязательно найти решение по их замене. Зубы знают правило «природа не терпит пустоты», и они стараются сместиться на пустое место. Может получиться так, что, когда потом врач должен будет заполнить пустые промежутки, места для установки новых зубов не будет.

По словам Линдмаа, отношение к отсутствию зубов очень много зависит от каждого конкретного пациента. Она приводит в пример 90-летнюю женщину, чьи зубы она лечила на протяжении всей своей карьеры. «У нее сломался один зуб сбоку – это был первый, остальные же все были на месте. Предложила отшлифовать острые углы и так оставить, потому что для восстановления зуба нужно было минимум 4 визита, женщине было очень сложно передвигаться и финансово это было недешево. Она посмотрела на меня и сказала: «Дорогая Лийна, ни одна уважающая себя женщина не может себе позволить ходить без зубов!». И мы сделали ей новый зуб».

Д-р Линдмаа говорит, что для замены зубов существует несколько вариантов, но чаще всего все дело в финансах. Поэтому она всегда рассказывает пациентам обо всех возможных вариантах и вместе выбирается подходящий на данный момент в надежде, что в будущем можно будет позволить себе более комфортное решение.

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