Чудеса в кабинете стоматолога: красивая улыбка возможна, даже если от зубов ничего не осталось

Причин, по которым здоровье полости рта выходит из-под контроля, по словам д-ра Тальвик много. «У нас у всех разный генетический материал и сопутствующие заболевания. Также могут быть вредные привычки, и вследствие всего этого быстрее разрушаются зубы и убывает десна», говорит она. Иногда, если человек давно не был у стоматолога, доктор обнаруживает довольно плохое состояние полости рта. Но боязнь зубного врача, к счастью, встречается все реже, скорее быстрый жизненный темп становится причиной, по которой забывают посещать стоматолога.

Стоматолог д-р Лийз Тальвик из стоматологической клиники Unimed Kaarli (предыдущее название Kaarli Hambaravi) говорит, что совершенно точно каждому человеку можно сделать новую красивую улыбку. «Даже если самому человеку кажется, что состояние его зубов очень плохое и безнадежное, как врач я постоянно вижу, как с помощью современных материалов, технологий и знаний мы даже в очень плохой ситуации можем в прямом смысле творить чудеса», говорит она. Она рекомендует людям слишком не усложнять для себя ситуацию. «Делайте так, как говорит мой 10-летний сын: «Идите к зубному врачу. Он посмотрит и сделает то, что нужно. И все!».

«Я была в шоке, так как думала, что у меня с зубами все в порядке. А теперь мне грозила потеря зубов. Сообщение врача, что моя единственная возможность импланты, подействовало на меня удручающе. Я чувствовала, что еще очень молодая для того, чтобы потерять зубы», вспоминает она. «Конечно, я испугалась, но в то же время есть люди с более серьезными проблемами, чем отсутствие зубов. У меня не возникло вопроса, заменить отсутствующие зубы сразу или отложить это. Действительно, было потрачено много денег, чтобы привести зубы в порядок, но я не жалею».

За свою жизнь Реэлика не была очень частым посетителем стоматологического кабинета. Она считала свои зубы подарком судьбы и долгое время даже не знала, что такое зубная боль. Но однажды у нее сильно заболел один из зубов, и она обратилась за неотложной помощью к дежурному стоматологу, где ей сделали снимок всей зубной дуги. Он показал пугающую действительность – в ротовой полости возникло воспаление, которое развивалось там уже долгое время и успело повредить несколько зубных корней. Ситуация была настолько плохая, что некоторые зубы пришлось удалить.

Имплант, коронка или ламинаты

Есть несколько вариантов, как можно создать улыбку заново. Какой выбрать, решают врач с пациентом вместе, также многое зависит от состояния полости рта. Импланты представляют собой искусственные корни зубов в виде шурупов, сделанных из специальных сплавов металлов. Ими заменяются отсутствующие зубы или зубы, прогноз которых безнадежен. Сначала шуруп вживляется в челюстную кость, и после того, как он окостенеет, на имплант устанавливается коронка или иной вариант протезирования.

Если от своего зуба осталась хоть какая-то часть, то на него можно поставить зубную коронку. «Поставить зубную коронку может потребоваться тогда, когда повреждена большая часть зуба или весь зуб целиком, а также когда он оказывается сломан, на него поставлена большая пломба, проведено лечение корней, зуб поменял цвет или сильно стерся», объясняет д-р Тальвик. «Зубная коронка полностью покрывает зуб и крепится на зуб навсегда».

Ламинат (винир) – это тонкая фарфоровая (0,2-0,5 мм) накладка на зуб, которая клеится на поверхность зуба и с помощью которой можно изменить цвет зубов или сделать красивее их форму. По сравнению с зубной коронкой, ламинат тоньше и покрывает, как правило, только переднюю и верхнюю часть зуба.

Сколько все это может стоить? «Цена улыбки очень индивидуальна и зависит от исходного состояния полости рта», говорит д-р Тальвик. «Иногда для создания красивого зубного ряда достаточно пары недель и пары сотен евро, а иногда для того, чтобы получить результат требуются тысячи евро и годы».

За новой улыбкой нужно также ухаживать

Получив с помощью стоматолога новую улыбку, за ней также нужно ухаживать. По словам д-ра Тальвик, устойчивость достигнутого результата зависит во многом от того, как ротовая полость со временем будет меняться. У всех у нас с возрастом истончаются кости, опускаются десны и зубы стираются и желтеют. У каждого это происходит с различной скоростью. «Стоматолог максимально отвечает за свою работу, пациент за свою часть, а также нужно надеяться, что природа поможет сохранить достигнутый результат», говорит она.

Реэлика говорит, что ее «новые» зубы совсем как свои – красиво выглядят и естественно ощущаются во рту. Ухаживать за ними нужно также как и за своими зубами – хорошо соблюдать гигиену полости рта и продолжать посещать стоматолога не менее одного раза в год. Это подчеркивает и стоматолог – хоть во рту могут быть и «искусственные зубы», чистить их все-таки нужно. «Коронавирус нас хорошо научил правилу 2+2, оно действует и в уходе за зубами – чистите зубы 2 раза в день по 2 минуты. Не забывайте пользоваться зубной нитью и обязательно посещайте стоматолога один раз в год. Даже если во рту не осталось ни одного своего зуба или они заменены имплантами, нужно следить за состоянием десен и челюстной кости. В стоматологии профилактика всегда в разы дешевле чем решение проблем», добавила д-р Тальвик.

Лицензия: L03878