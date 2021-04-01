Коварное воспаление корня зуба разрушает больше самого корня

Хейкки (50), обычный эстонский мужчина, живущий в деревне, у которого все время очень много работы, и который заботится о своем здоровье в последнюю очередь. К врачу Хейкки обращается только в крайнем случае или по настоянию жены. Так ему удавалось отлынивать от похода к стоматологу многие годы. Но с зубами часто были какие-то проблемы. «Во рту постоянно что-то болело, ныло. Сразу, небольшой сквозняк или простуда, пол лица опухало», рассказывает Хейкки. «Я знал, что у меня с зубами много проблем, и что они разрушены, но я также знал, что их лечение стоит целое состояние. Я принимал обезболивающие и антибиотики и надеялся, что само пройдет».

Проблем со здоровьем все прибавлялось. «Тогда я был на пять лет моложе, и вдруг у меня стали болеть суставы. Прямо как у пожилого человека – сразу как погода становилась промозглой, суставы начинали костенеть и болеть. Задним числом подозреваю, что суставы болели тоже от воспаления в зубах. Семейный врач сказал принимать обезболивающие. Но их же тоже нельзя долго принимать без меры», вспоминает Хейкки. Один раз, когда заболел зуб, Хейкки не стал сопротивляться, потому что вокруг больного зуба снова образовалась опухоль и перешла на лицо, его спутница записала его к стоматологу и сама отвела мужчину к врачу. «Затем все произошло очень быстро. Сделали рентген и выяснилось, что у меня воспаление корней нескольких зубов. Один зуб я потерял, другие врач вылечил. Хороший врач был, не ругал меня. Сказал, что видел и хуже. Я ходил к врачу 5-6 раз, и на самом деле это не было так ужасно, как я боялся», признается Хейкки. «Боли в суставах прошли, и проблем со здоровьем сразу стало меньше. Зубная боль меня больше не беспокоит, и я не должен больше думать о зубах. Если простужусь, то появляется насморк, как у обычных людей, а не зубная боль».