Коварное воспаление корня зуба разрушает больше самого корня
Хейкки (50), обычный эстонский мужчина, живущий в деревне, у которого все время очень много работы, и который заботится о своем здоровье в последнюю очередь. К врачу Хейкки обращается только в крайнем случае или по настоянию жены. Так ему удавалось отлынивать от похода к стоматологу многие годы. Но с зубами часто были какие-то проблемы. «Во рту постоянно что-то болело, ныло. Сразу, небольшой сквозняк или простуда, пол лица опухало», рассказывает Хейкки. «Я знал, что у меня с зубами много проблем, и что они разрушены, но я также знал, что их лечение стоит целое состояние. Я принимал обезболивающие и антибиотики и надеялся, что само пройдет».
Проблем со здоровьем все прибавлялось. «Тогда я был на пять лет моложе, и вдруг у меня стали болеть суставы. Прямо как у пожилого человека – сразу как погода становилась промозглой, суставы начинали костенеть и болеть. Задним числом подозреваю, что суставы болели тоже от воспаления в зубах. Семейный врач сказал принимать обезболивающие. Но их же тоже нельзя долго принимать без меры», вспоминает Хейкки. Один раз, когда заболел зуб, Хейкки не стал сопротивляться, потому что вокруг больного зуба снова образовалась опухоль и перешла на лицо, его спутница записала его к стоматологу и сама отвела мужчину к врачу. «Затем все произошло очень быстро. Сделали рентген и выяснилось, что у меня воспаление корней нескольких зубов. Один зуб я потерял, другие врач вылечил. Хороший врач был, не ругал меня. Сказал, что видел и хуже. Я ходил к врачу 5-6 раз, и на самом деле это не было так ужасно, как я боялся», признается Хейкки. «Боли в суставах прошли, и проблем со здоровьем сразу стало меньше. Зубная боль меня больше не беспокоит, и я не должен больше думать о зубах. Если простужусь, то появляется насморк, как у обычных людей, а не зубная боль».
Зубная боль начинается ночью
Стоматолог д-р Наталья Лейс из стоматологической клиники Unimed Kaarli (предыдущее название Kaarli Hambaravi) объясняет, что внутри зуба находится полость, или на языке стоматологов пульпарная полость, где проходят нерв и кровеносные сосуды, т. е. пульпа. Если зуб сильно поврежден кариесом, была какая-либо травма зуба или в зубе есть трещина, то может возникнуть воспаление пульпы. «В случае быстрого развития воспаления возникают классические симптомы: зуб может спонтанно начать болеть, сильно реагировать на холодное и горячее, при чем боль, как правило, усиливается по вечерам, ночью и в лежачем положении. При этом типичная невралгия может отдавать так, что человек не будет точно понимать, где у него болит», говорит д-р Лейс.
При так называемом в народе воспалении корня зуба, а точнее хроническом воспалении пульпы, может не быть ясных симптомов, или они будут такими, что их нельзя будет принять как что-то серьезное. «Например, человек может чувствовать, что воспаленный зуб не такой как другие зубы, зуб может быть очень чувствительным к резкой смене температур, может возникать боль при кусании, или чувствоваться, что этот зуб выше других. Типичный пациент с воспалением пульпы уже в течение долгого времени замечает, что какой-то определенный зуб чувствительнее, и обезболивающие не помогают решить проблему», говорит д-р Лейс. «Также в случае длительного воспаления зуб может потемнеть, так как процесс разложения пульпы может образовать внутри зуба темный сгусток крови, и некоторые микробы также вызывают образование темного пигмента в пульпарной полости. Время от времени рядом с воспаленным зубом может возникать отек десны, в некоторых случаях может появиться даже абсцесс. Естественно, к воспалению может также привести долгое время нелеченная дырка в зубе».
Пострадать может весь организм
Воспаление пульпы зуба является не только неприятной проблемой, а влияет фактически на весь организм. По словам стоматолога, оно может распространиться в основание корней зуба в челюстную кость, а затем начинает уже развиваться вокруг верхушки корня зуба. Но этот процесс уже не болезненный, так как к этому времени пульпа зуба уже можно сказать умерла. «Такие воспаления мы диагностируем при рентгене зуба, когда на снимке у верхушки корня видны темные пятна, которые указывают на образование полости в кости. Чем дольше этот процесс длится, тем больше будет разрушаться кость. В то же время есть пациенты, которые годами ходят с таким воспалением, потому что этот процесс протекает очень скрыто», говорит д-р Лейс.
Помимо разрушения челюстной кости, такое воспаление влияет на весь организм – например, может возникнуть ревматизм или воспаление сердечного клапана. Если воспаление поселилось под корнями задних зубов верхней челюсти, то частым гостем может стать воспаление гайморовых пазух.
Поможет лечение корней
По словам д-ра Лейс, такие воспаления, к сожалению, сами не исчезают, и лечение обезболивающими или антибиотиками здесь тоже не помогает. Причина заключается в том, что лекарства действуют через кровообращение, а кровообращение в зубе незначительное, и в случае хронического воспаления оно полностью отсутствует. Поэтому лекарства просто не попадают туда, где они очень нужны. И единственной возможной помощью является лечение корней.
Стоматолог очищает корневые каналы от воспаленной пульпы и микробов, затем необходимо герметично заполнить корневые каналы специальной пломбой для корней, и нарастить либо пломбой, либо коронкой. Лечение корней, как правило, проходит в 1-2 визита. «Это конечно можно варьироваться, так как зависит от сложности лечения и от того, лечится ли зуб первый раз или речь идет о повторном лечении. Лечение корней передних зубов проходит быстрее, так как у них 1-2 канала, а у задних зубов 3-5 каналов или даже больше, и места для работы стоматолога меньше, поэтому на их лечение тратится больше времени», объясняет д-р Лейс. Цена за работу зависит от сложности лечения и количества корневых каналов, и в сложных случаях может достигать 700-800 евро.
Позвольте врачу следить за тем, что происходит во рту
Стоматолог сказал Хейкки – хотя гигиена должна быть такой же образцовой, как и раньше, но независимо от этого стоматолога нужно посещать каждый год. Пусть только для того, чтобы показать и получить подтверждение, что все в порядке. Эта система хорошо работает уже несколько лет. Д-р Лейси говорит, что для профилактики воспаления корня зуба важно помнить две вещи: хорошая гигиена полости рта и своевременное лечение, когда дырки в зубах лечатся до того, как они успевают достигнуть зубного нерва.
У долго незалеченного зуба может возникнуть такое обширное повреждение, что нарастить зуб может быть сложно или вообще невозможно. Стоматологи всегда стараются сохранить зубы, но если от зуба практические ничего не осталось, и не на что крепить коронку, то больной зуб может быть придется вырвать. Но точно то, что до начала лечения корней врач обсуждает все варианты с пациентом и тогда также определяется, какой вид наращивания должен будет сделан по окончанию лечения зуба. «Лечение не начинается, пока пациенту не разъяснены как ход лечения, прогноз, так и окончательная цена», добавляет д-р Лейс.
Лицензия: L03878