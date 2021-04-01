Как Европа проиграла ”Спутнику” и что может быть хуже этого

Эта рубрика называется Vene Pilk. Так вот, согласно взгляду живущего в Эстонии русского, вакцина «Спутник» - лучшая вакцина от коронавируса в мире. Откуда я это знаю? Просто наши корреспонденты получили такую обратную связь от врачей во время массовых вакцинаций в Ласнамяэ и Ида-Вирумаа.

Люди, получавшие AstraZeneca, но большей частью Pfizer и Moderna в «самых русских» регионах Эстонии, сетовали на то, что у эстонских врачей нет «Спутника», а некоторые и вовсе отказывались от вакцинации, пока Эстония не договорится с Россией о поставках. Всё это, конечно, печально. И рушит миф о том, что российское телевидение в Эстонии теряет свои позиции. Социологи говорят нам о том, что ETV+ смотрят больше, чем ПБК или НТВ, но сводки из больниц утвеждают абсолютно обратное...

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