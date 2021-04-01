Окончательные данные: 150 000 человек забирают из второй пенсионной ступени 1,3 миллиарда евро

За последнюю неделю темп подачи заявлений о выходе из второй пенсионной ступени ускорился, так как при подаче заявления до 31 марта деньги можно получить на руки в сентябре, а позже — уже лишь в январе. Таким образом всего за неделю из пенсионной ступени вышли 22 994 человека.

Министерство финансов сообщило, что все же большинство из тех, кто когда-то присоединился ко второй ступени, продолжит копить там деньги.

Портрет среднего человека, выходящего из второй пенсионной ступени — возрастом 41 год и с чуть более низким уровнем дохода. Если в среднем во второй пенсионной ступени у людей накоплено 7000 евро, то желающие из нее выйти в среднем накопили 8468 евро.

Большая часть выходящих из второй пенсионной ступени входит в возрастную группу 35-49 лет (48%), за ними следуют 25-34-летние (28%) и 50-59-летние (22%).

Всего из второй ступени забирают около 1,3 миллиарда евро.