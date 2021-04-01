01.04.2021, 14:20
ВИДЕО: Малолеткам не смотреть. Секс-символ ММА показала голое тело в ванне
AFP
Американка Пейдж Ванзант (8-5), выступавшая до недавнего времени в UFC, решила порадовать многомиллионную армию своих поклонников смелым видео.
В видеоролике, который 27-летняя спортсменка выложила в "Инстаграме", показаны различные моменты фотосессий Ванзант, а в одном из кадров она предстала полностью обнаженной в ванне.
В Абсолютном бойцовском чемпионате Пейдж в последнее время чаще проигрывала, чем побеждала. Руководство организации не стало продлевать с ней в прошлом году контракт. Тогда Ванзант перешла в промоушен кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Свой дебютный бой в нем она также проиграла.