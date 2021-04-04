Можно ли эстонским офицерам путешествовать в Россию? Зачем наши солдаты служат в Африке?

Интересовать может абсолютно все. Подразделения, их состав и численность, перемещении войск, личные данные офицеров. В современном мире ценна любая информация. Она дороже нефти и золота. Сложно понять, что их конкретно интересует, но в любопытстве им не откажешь.

Если говорить о разведывательной деятельности других стран, то это вопрос к Департаменту внешней разведки. Это их сфера деятельности. Говоря в целом, я думаю, шпионов достаточно. Это реальность, другие страны за нами подглядывают.

Департамент внешней разведки говорит, основную угрозу от шпионажа фиксируют со стороны России и Китая. За счет чего делают такие выводы?

Скажем так, не то, чтобы запрещено. Крайне нежелательно. Есть страны с определенным уровнем риска, где можно попасть на удочку недоброжелательных спецслужб. Что, собственно, и произошло с Денисом Метсавасом.

Нет. Дениса Метсаваса задержали в рамках рутинной проверки при сотрудничестве органов, которые занимаются подобными ситуациями. Нет необходимости что-то менять из-за одного человека. Правила едины для всех. Какие-то особенные требования предъявлять к русскоговорящим офицерам довольно глупо. Национальность не имеет значения.

Тем не менее, репутация Сил обороны не зависит от одного человека. Если отталкиваться от исследований, то жители Эстонии доверяют Силам обороны.

Задержание Дениса Метсаваса было неприятным сюрпризом для многих людей, которые его знали и уважали. Я тоже был с ним шапочно знаком. Конечно же, он причинил серьезный ущерб безопасности Эстонии , полагаю, что его семья тоже сильно пострадала.

В 2018 году бывшего офицера Сил обороны Дениса Метсаваса задержали за передачу информации и секретных сведений Главному управлению Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ). Его приговорили к 15.5 годам тюрьмы. Сильно ли эта ситуация ударила по репутации Сил обороны?

Есть такое мнение, что информация о маленькой Эстонии никому не нужна.

Оказывается, нужна. У нас есть кейсы Дениса Метсаваса, Хермана Симма и других госизменников. Вдобавок недавно была посажена группа людей, которые шпионили в пользу ГРУ. Кажется, они отслеживали перемещение подразделений. Какой ущерб они причинили сказать сложно, но мы знаем, что они шпионили в пользу другого государства. Значит, маленькая и уютная Эстония чем-то интересна.

Зарубежная служба эстонских солдат

В каких странах сейчас служат эстонские военные?

Самая большая миссия сейчас в Мали. Эстонский пехотный взвод участвует в операции ”Бархан”. Ее начали французские вооруженные силы, это продолжение другой операции — ”Сервал”. В 2012 году на севере Мали началось восстание, которое быстро радикализировалось и возникла угроза, что страну захватят джихадисты.

Эстонские военнослужащие способствуют проведению контртеррористической операции. Военная база находится в городе Гао. Они занимаются охраной периметра, при необходимости могут отреагировать на действия террористов.

Как наши военные туда попали? По направлению НАТО?

Это не операция НАТО. Во-первых, это продолжение французской операции ”Сервал”. Во-вторых, нынешняя операция ”Бархан” направлена на поддержание порядка, чтобы местные жители могли спокойно жить и не боятся за свою жизнь. Эстония протянула руку помощи Франции и Мали.

Сколько там наших солдат?

Взвод, точную цифру знаю, но не скажу.

Еще там работают наши Силы специальных операций — спецназ. Они занимаются в том числе подготовкой местных сил безопасности, все-таки спасение утопающих дело самих утопающих тоже.

Люди могут задавать вопросы: что мы делаем за рубежом и зачем, — это нормально. Силы обороны принимают участие в зарубежных операциях с 1995 года. Как правило, это гуманитарные и миротворческие миссии.

Данные по зарубежным миссиям (2021): Ветеранов зарубежных миссий — 3147

Погибло — 12

Пострадали на миссии (ранения и травмы) — 265



NB! Статистика с 1995 года по 2021 год.