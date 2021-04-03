ВИДЕО: Улучшенная копия Хабиба? Усман перебил американца

Преимущество двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова не вызывало сомнений на протяжении всего боя. Усман выбросил 73 удара, тогда как его соперник только 36. Хэмел несколько раз попытался перевести соперника в партер, но дагестанский боец легко уходил от захватов.

К дебюту в американском промоушене Усман готовился под руководством Хабиба, который секундировал бойцу во время поединка.

В настоящее время действующими бойцами UFC являются другие двоюродные братья Хабиба - Умар Нурмагомедов (13-0) и Абубакар Нурмагомедов (16-3). Также в этом промоушене выступает однофамилец знаменитого чемпиона Саид Нурмагомедов (14-2).