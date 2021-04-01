Брат Хабиба дебютирует в Bellator. У него сокрушительный удар

Соперником Усмана будет американец Майк Хэмел. Накануне поединка дагестанский боец - он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (29-0) - пояснил, почему подписал контракт с Bellator, а не с UFC, где выступал его знаменитый родственник.

"В UFC и так хватает Нурмагомедовых. Нам надо было двигаться дальше. Вот почему я выбрал Bellator", — приводит слова Усмана Нурмагомедова MMAJunkie.

Большинство побед в октагоне - 7 из 11 - Усман одержал нокаутом. К дебюту в американском промоушене он готовился под руководством Хабиба, который будет секундировать бойцу во время поединка.

В настоящее время действующими бойцами UFC являются другие двоюродные братья Хабиба - Умар Нурмагомедов (13-0) и Абубакар Нурмагомедов (16-3). Также в этом промоушене выступает однофамилец знаменитого чемпиона Саид Нурмагомедов (14-2).