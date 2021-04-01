Ежедневная гигиена полости рта

Некоторые исследования показывают, что электрическая зубная щетка несколько эффективнее удаляет зубной налет, но еще неизвестно, является ли этот результат клинически важным. Поэтому нельзя дать конкретной рекомендации, какую щетку лучше использовать. При использовании обычной зубной щетки нужно больше внимания обращать на технику чистки, в то же время электрическая зубная щетка несколько проще в использовании и может быть представляет больший интерес для молодых. К некоторым электрическим зубным щеткам также прилагается мобильное приложение, которое делает чистку зубов еще проще.

Чистите зубы, соблюдая правило 2+2, т. е. 2 раза в день в течение 2 минут. Исследования показали, что чистка зубов продолжительностью в две минуты значительно снижает риск возникновения болезней зубов и десен. Это оптимальное время для чистки и нет смысла чистить зубы дольше – так как сильная чистка может стереть зубную эмаль. Для того, чтобы зубы чистить ни меньше, ни больше, пользуйтесь таймером (напр., песочными часами или приложением на смартфоне).

По вечерам рекомендую чистить зубы перед сном. И здесь действует правило чистить зубы не менее чем через 30-60 минут после последнего приема пищи. После чистки зубов уже ничего не едят. Если будет жажда, то ее можно утолить водой.

По утрам я рекомендую чистить зубы до еды, так как это проще планировать. Также, потому что примерно час после еды во рту сохраняется кислая среда, которая как бы смягчает зубную эмаль. Если в это время почистить зубы, то зубной щеткой или абразивными веществами, находящимися в пасте, можно повредить зубную эмаль. Поэтому если вы хотите чистить зубы после еды, то должны подождать хотя бы полчаса, чтобы в полости рта восстановился кислотный баланс.

Стоматолог стоматологической клиники Unimed Kaarli (предыдущее название Kaarli Hambaravi) Дмитрий Громов отвечает на вопросы, которые он как зубной врач чаще всего слышит в своем кабинете. Вместе с тем он призывает всех спрашивать у своего стоматолога рекомендации по гигиене полости рта.

Как чистить зубы?

Если мы говорим об обычной щетке, то очень важна техника чистки. Во время чистки зубов я рекомендую держать щетку между пальцами как карандаш, а не в кулаке. Почистите все зубы по порядку и завершите чисткой языка. Зубы не нужно тереть слишком сильно, таким образом можно повредить их поверхность. Если за короткое время щетинки зубной щетки разошлись в разные стороны, то стоит прилагать меньше усилий. Щетку необходимо менять раз в 3 месяца. Попросите своего стоматолога или гигиениста полости рта, чтобы он научил вас правильной технике чистки зубов.

Как часто нужно пользоваться зубной нитью?

Много налета собирается в межзубных промежутках, где щетка не достает. Для чистки межзубных промежутков и следует использовать зубную нить или межзубные ершики. Это нужно делать один раз в день. Специалист также может научить, как правильно пользоваться этими средствами.

Какую зубную пасту выбрать?

Взрослым я рекомендую использовать зубную пасту с фтором, так как исследования показывают, что использование пасты с фтором значительно снижает риск возникновения кариеса и укрепляет структуру зуба. После чистки зубов пастой с фтором выплюньте лишние остатки пасты, но рот сразу не поласкайте, так как фториды начинают действовать тогда, когда тонкий слой пасты остается на поверхности зубов на несколько минут.

Нужно ли пользоваться ополаскивателем для полости рта или это необязательно?

При хорошей гигиене ополаскиватель для полости рта необязателен. Его рекомендуют использовать как дополнительное средство тогда, когда у человека есть большой риск заболеваний зубов и десен. Опять же специалист может помочь разработать правильную стратегию по гигиене полости рта. Помните, что без чистки зубов и использования зубной нити, полоскание полости рта не является эффективным способом чистки.

Что еще нужно знать о гигиене зубов?

Образцовая гигиена полости рта очень важна, так как с помощью нее вы предупреждаете заболевания зубов и десен, заботитесь о здоровье всего организма и экономите свои финансы. Возьмите за правило посещать стоматолога раз в год даже в том случае, если у вас нет никаких жалоб.

Зубы будут здоровее, если у вас правильное питание. Старая истина гласит, что от конфет появляются дырки в зубах. Для зубов вредны продукты, содержащие много сахара, сладости, продукты, которые прилипают к зубам, а также кислые продукты.

Лицензия: L03878