Праздник песни и танца из-за коронавируса переносится на 2023 год

По словам руководителя праздников песни и танца Маргуса Тоомла, последние полтора сезона были очень трудными для всей сферы культуры, и Праздник песни и танца не является исключением.

"Для проведения Молодежного праздника песни и танца требуются совместные репетиции хоров, оркестров и танцевальных коллективов, а также участие в генеральной репетиции и тесное сотрудничество во время праздничной недели", — перечислил Тоомла, отметив, что более длительный подготовительный период существенно снизит влияние ограничений на различные коллективы, поскольку у них появится больше времени для освоения репертуара.