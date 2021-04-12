Привычки и продукты, которые понравятся вашим зубам

О том, что чрезмерное потребление кофе и чая меняет цвет зубов, слышали многие. «Правило здесь простое – если напиток окрашивает белую чашку, то он также окрасит белую зубную эмаль», говорит д-р Аккалайнен. Кроме потемнения цвета зубов, употребление слишком горячего чая или кофе может также повредить зубную эмаль. «Кофе также является довольно кислым напитком, что делает его более вредным для зубов, чем черный или зеленый чай».

Стоматолог советует привить себе привычку после кофе или чая пить чистую воду или полоскать рот. «Вода не должна быть холодной», добавляет он. А поможет, если после кофе почистить зубы? «Ни в коем случае, чистка в этом случае может нанести вред зубам. Полоскания водой достаточно».

Не только кофе и чай окрашивают зубы. Меньше известен тот факт, что цветные соусы и приправы насыщенного цвета, такие как кари или куркума, также окрашивают зубы. В этом случае поможет выпить воды и прополоскать рот.

Кислые напитки пейте через трубочку

Зубам не нравятся кислые и газированные напитки, такие как соки, смузи, газированные воды, лимонады, лимонная вода, вина. «Их лучше пить через трубочку, тогда кислоты не успеют повредить поверхность зубов», говорит врач. «Все газированные напитки кислые. Добавление углекислого газа в обычную воду повышает кислотность напитка. Так как зубная эмаль является минеральной тканью, то теоретически газированный напиток (даже полезная минеральная вода) может повредить поверхность зуба. Но все-таки исследования показали, что умеренное употребление газированной воды значительно зубы не портит».

Ситуация меняется, когда к газированной воде добавляются кислые компоненты, например, лимонная или фруктовая кислота. По словам Аккалайнена, частое употребление таких напитков может серьезно повредить зубную эмаль, стать причиной чувствительности зубов, а также способствовать возникновению кариеса. Утолять жажду нужно обязательно обычной негазированной питьевой водой, а не газированной лимонной водой.

Зубы не любят частные перекусы