Привычки и продукты, которые понравятся вашим зубам
О том, что чрезмерное потребление кофе и чая меняет цвет зубов, слышали многие. «Правило здесь простое – если напиток окрашивает белую чашку, то он также окрасит белую зубную эмаль», говорит д-р Аккалайнен. Кроме потемнения цвета зубов, употребление слишком горячего чая или кофе может также повредить зубную эмаль. «Кофе также является довольно кислым напитком, что делает его более вредным для зубов, чем черный или зеленый чай».
Стоматолог советует привить себе привычку после кофе или чая пить чистую воду или полоскать рот. «Вода не должна быть холодной», добавляет он. А поможет, если после кофе почистить зубы? «Ни в коем случае, чистка в этом случае может нанести вред зубам. Полоскания водой достаточно».
Не только кофе и чай окрашивают зубы. Меньше известен тот факт, что цветные соусы и приправы насыщенного цвета, такие как кари или куркума, также окрашивают зубы. В этом случае поможет выпить воды и прополоскать рот.
Кислые напитки пейте через трубочку
Зубам не нравятся кислые и газированные напитки, такие как соки, смузи, газированные воды, лимонады, лимонная вода, вина. «Их лучше пить через трубочку, тогда кислоты не успеют повредить поверхность зубов», говорит врач. «Все газированные напитки кислые. Добавление углекислого газа в обычную воду повышает кислотность напитка. Так как зубная эмаль является минеральной тканью, то теоретически газированный напиток (даже полезная минеральная вода) может повредить поверхность зуба. Но все-таки исследования показали, что умеренное употребление газированной воды значительно зубы не портит».
Ситуация меняется, когда к газированной воде добавляются кислые компоненты, например, лимонная или фруктовая кислота. По словам Аккалайнена, частое употребление таких напитков может серьезно повредить зубную эмаль, стать причиной чувствительности зубов, а также способствовать возникновению кариеса. Утолять жажду нужно обязательно обычной негазированной питьевой водой, а не газированной лимонной водой.
Зубы не любят частные перекусы
За 2-2,5 часа наш организм может нейтрализовать кислотную среду в ротовой полости, которая создается там после каждого приема пищи. Но если постоянно делать перекусы, то кислотная среда дольше сохраняется во рту, и это вредно для зубов. Поэтому, по словам доктора Аккалайнена, нужно ограничить перекусы и следить за тем, чтобы перерывы между приемами пищи были не менее трех часов.
Для зубов также вредно одновременное употребление горячей и холодной пищи. Мороженое с кофе может показаться соблазнительным, но зубы за это спасибо не скажут. Зубная эмаль от таких вещей может даже потрескаться.
Также стоматолог обращает внимание на то, что зубы все-таки предназначены для целенаправленного потребления пищи, и не являются вспомогательным средством для колки орехов, открывания бутылок или очистки семечек подсолнечника.
Друзья и враги зубов
По словам д-ра Аккалайнена, полезными для зубов продуктами можно считать продукты без сахара или с маленьким содержанием сахара. «Полезной для зубов является еда, которая стимулирует выделение слюны, которая нейтрализует кислотную атаку. Также полезной для зубов может быть не задерживающая надолго в полости рта жидкая или не прилипающая к зубам еда», объясняет он.
Например, полезны для зубов молочные продукты без сахара. Сыр стимулирует выделение слюны и способен нейтрализовать кислотную среду во рту. Орехи до и после приема пищи, благодаря большому содержанию кальция и жиров, снижают воздействие кислотной атаки на чувствительные зубы. Хорошая новость для любителей шоколада: благодаря большому содержанию жиров, шоколад является относительно полезным для зубов лакомством. Особенно, если он с орехами.
Вредных для зубов пищевых продуктов много. Как правило, к ним относятся все сладкие и кислые продукты и напитки, также те продукты, которые липнут к зубам. Список большой: картофельные чипсы, печенье, конфеты-ириски, конфеты на палочке, карамельные конфеты, соусы на основе уксуса, кетчуп, бальзамический уксус, соевый соус, соки, вино, обжаренные семечки подсолнечника, сухарики различных вкусов и хлебцы с чесноком. Даже такие на первый взгляд безобидные и даже полезные продукты как изюм и сухофрукты, по отношению к зубам скорее являются вредными – так как они сладкие, кислые и могут прилипать к зубам.
Хотя после прочтения этой статьи может возникнуть желание после каждого приема пищи чистить зубы, доктор Аккалайнен не рекомендует этого делать. «После еды можно только прополоскать рот, и почистить межзубные промежутки нитью, а также пожевать жвачку без сахара», добавляет он.
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