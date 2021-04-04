ПОДКАСТ | Самые "заразные" районы и города: что у них общего?(6)
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"Больше всего в управу Кристийне за помощью обращаются люди, которые потеряли работу, у кого низкий доход, большая семья. Мы предлагаем разные меры поддержки: социальные пособия, продуктовые пакеты, коробки с химией. Активно раздаем маски, в течение марта раздавали их многодетным семьям, скоро начнем дарить их одиноким пенсионерами. Кстати, в районе их довольном много. Я сам лично с многим встречался, когда мы зимой развозили продовольственные пакеты. Честно говоря, у многих печальная ситуация. Например, в однокомнатной квартире на пятом этаже живет бабушка, сама редко выходит на улицу, так как ей тяжело спускаться по лестнице. Таких людей ты редко встречаешь на улице и еще реже читаешь о них в новостях. А их на самом деле много. Порой о них и соседи то не знают, а может этим людям важна даже небольшая помощь, принести продукты и тому подобное", — рассказал советник по связям с общественностью управы Кристийне Дмитрий Кукушкин.
В подкасте также обсудили новость о повышении заработных плат депутатам Рийгикогу, президенту и премьер-министру. Президент, премьер-министр, спикер парламента и председатель Госсуда с 1 мая будут получать на 107 евро больше. Депутаты Рийгикогу начнут зарабатывать на 69 евро больше, чем раньше. "Почему бы им не отказаться от этой надбавки из-за индексации? Сейчас сложное время, было бы разумно от нее отказаться, как это сделали в мэрии Таллинна. Все-таки многие жители Эстонии потеряли работу, дополнительный заработок", — считает главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.
"С другой стороны, люди могут сказать, что депутаты передают свою надбавку на благотворительность только из-за пиара и популизма. А благотворительностью нужно заниматься тихо", — добавил ведущий подкаста Виталий Бесчастный.
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