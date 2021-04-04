ПОДКАСТ | Самые "заразные" районы и города: что у них общего?

"Больше всего в управу Кристийне за помощью обращаются люди, которые потеряли работу, у кого низкий доход, большая семья. Мы предлагаем разные меры поддержки: социальные пособия, продуктовые пакеты, коробки с химией. Активно раздаем маски, в течение марта раздавали их многодетным семьям, скоро начнем дарить их одиноким пенсионерами. Кстати, в районе их довольном много. Я сам лично с многим встречался, когда мы зимой развозили продовольственные пакеты. Честно говоря, у многих печальная ситуация. Например, в однокомнатной квартире на пятом этаже живет бабушка, сама редко выходит на улицу, так как ей тяжело спускаться по лестнице. Таких людей ты редко встречаешь на улице и еще реже читаешь о них в новостях. А их на самом деле много. Порой о них и соседи то не знают, а может этим людям важна даже небольшая помощь, принести продукты и тому подобное", — рассказал советник по связям с общественностью управы Кристийне Дмитрий Кукушкин.