Ограничения сохранятся как минимум до 25 апреля во всех сферах: уличные террасы должны быть закрыты

Действующие ограничения сохранятся во всех сферах. Это касается как образования, спорта, спортивных и посвященных подвижному образу жизни мероприятий, так и молодежной работы, образования по интересам и повышения квалификации. По-прежнему должны быть закрыты для клиентов СПА, бассейны и водные центры. Запрещены публичные мероприятия, закрытыми остаются культурные организации и развлекательные заведения. В силе остаются исключения, сделанные для публичных собраний и богослужений, проходящих на улице, а также для открытой территории музеев.

Заведения общественного питания могут только продавать еду навынос. Для употребления пищи на месте должны быть закрыты также уличные террасы. Закрытыми должны оставаться все магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости. Остальные товары можно продавать и выдавать во дворе магазина. В открытых магазинах и предприятиях обслуживания клиенты могут передвигаться с учетом требования, что помещение должно быть заполнено не более, чем на 25%.

Для расширения вакцинации от COVID-19 и обеспечения возможности проводить вакцинацию по месту жительства правительство вводит исключение, позволяющее организовывать вакцинацию также в зданиях школ, волостных домах культуры, местных культурных учреждениях и спортхоллах.

С 5 апреля по приезде из всех стран Европы будут действовать одинаковые правила изоляции

По приезде из Литвы, Латвии и Финляндии в Эстонию будут действовать такие же требования, как и по прибытии из других стран Европы. Это значит, что с 5 апреля все люди, пересекающие границу Эстонии, должны будут провести в изоляции 10 дней. От самоизоляции и тестирования освобождены люди, которые в течение последних шести месяцев переболели COVID-19 или прошли курс вакцинации.