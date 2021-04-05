Где специалисту найти клиентов?

Портал GetaPro создал успешную модель, где учитываются интересы обеих сторон — как заказчика, так и исполнителя. Простая и удобная система отзывов помогает заказчикам выбрать специалиста. В свою очередь, исполнителю предоставлена полная свобода в выборе заказов.

Если вы специалист, ищите возможности заработка или же просто хотите попробовать фриланс, то вам стоит познакомиться с GetaPro поближе, тем более что сейчас это ничего не стоит.

Как это работает?

Заказчик оставляет заявку на портале GetaPro, а специалист отправляет форму со своим предложением. После того, как стороны договорились, общение происходит напрямую вне портала.

Сайт интуитивно понятен, необходимые функции под рукой, в общем, разберется даже самый далекий от интернета человек.

Для удобства специалистов в настройках портала можно отметить: какие заказы хотите получать, в каком радиусе и какой бюджет заказа вас интересует.

Есть возможность скачать на телефон удобное приложение для исполнителей, чтобы быстро реагировать на новые заказы.

Почему это работает?

Как показывает практика, система отзывов — удобный инструмент для выбора чего-либо. Вариант ”сарафанного радио”, но только среди незнакомых людей.

В GetaPro собираются отзывы так же, как в Tripadvisor или Booking. Вы видите рейтинг мастера на основе отзывов других заказчиков.

Это удобно для всех — заказчик быстро понимает, кого выбрать, а значит исполнителю легче получить заказ и не тратить массу времени на поиски клиентов.

Как утверждают в GetaPro, через какое-то время репутация начинает работать на тебя — чем больше отзывов, тем выше рейтинг и уровень доверия.

В этом смысле, те, кто раньше зарегистрируются, быстрее наберут отзывы по сравнению с конкурентами.

Как получить заказ, если нет отзывов?

Рецепт от GetaPro прост — начать предлагать свои услуги. На каждого специалиста найдется свой заказ.

Для новых пользователей портала есть удобная функция — вы можете перенести до 10 отзывов с Facebook или добавить рекомендательные письма в свой профиль на GetaPro.