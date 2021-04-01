В Ярвамаа умная собака спасла хозяев от смерти в пожаре

Хозяев квартиры о пожаре оповестила собака, разбудив их. В квартире отсутствовал датчик дыма. Из-за пожара кухня серьезно пострадала, но благодаря умной собаке все члены семьи остались целы.

Скорее всего возгорание началось из-за удлинителя. Спасательный департамент отмечает, что удлинитель предназначен в качестве временного решения, и его неразумно использовать на постоянной основе. Иначе увеличивается нагрузка на контакт в стене, и он вместе с адаптором нагревается, в результате чего может начаться возгорание.