Звери
01.04.2021, 12:10

В Ярвамаа умная собака спасла хозяев от смерти в пожаре

 (3)
Koertel on raske eristada punase ja rohelise vahele jäävaid toone
Koertel on raske eristada punase ja rohelise vahele jäävaid toone
Foto: Helen Solovjev
Этой ночью. в 1:20 спасатели получили вызов в поселок Кяравете в волости Ярва, где в одной квартире загорелась кухня. Спасатели обнаружили, что горит проводка под электрическим бойлером, стена и пол.

Хозяев квартиры о пожаре оповестила собака, разбудив их. В квартире отсутствовал датчик дыма. Из-за пожара кухня серьезно пострадала, но благодаря умной собаке все члены семьи остались целы.

Скорее всего возгорание началось из-за удлинителя. Спасательный департамент отмечает, что удлинитель предназначен в качестве временного решения, и его неразумно использовать на постоянной основе. Иначе увеличивается нагрузка на контакт в стене, и он вместе с адаптором нагревается, в результате чего может начаться возгорание.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)