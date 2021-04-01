ВИДЕО | "Балтийский пузырь" лопнул, Каллас назвала некоторые условия смягчения ограничений

Кая Каллас пожелала всем хорошего начала весны и первого апреля и тут же перешла к серьезным темам: "Единственная вещь, которая позволяет избежать введения-снятия локдауна, это вакцинация и мы этим как раз и занимаемся".

По ее словам, 75% жителей Эстонии хотят вакцинироваться от коронавируса. На данные момент более 200 000 людей получили как минимум одну дозу вакцины. Согласно охвату Эстония занимает третье место в Европе.

Для правительства является приоритетом с мая дать возможность вакцинироваться всем желающим. К концу апреля должен быть готов сертификат вакцинации, основывающийся на QR-коде.

На выходных в Эстонии откроется множество центров вакцинации, а зарегистрироваться на вакцинацию могут люди возрастом начиная с 65 лет и старше, и другие входящие в группы риска. Каллас призывает всех воспользоваться этой возможностью.

Она добавила, что для регистрации не обязательно жить там, где проходит вакцинация: то есть, жители Харьюмаа могут зарегистрироваться на вакцинацию в Таллинне и т.д.

Каллас еще раз напомнила, что правительство продлило коронавирусные ограничения до 25 апреля. Она добавила, что люди соблюдают ограничения, благодаря чему показатель заражения R понизился до 0,85. Премьер-министр поблагодарила всех за это, но добавила, что распространение коронавируса в Эстонии все еще находится на высоком уровне.

Она подчеркнула, что правительство не хочет сохранять ни одно ограничение дольше, чем требуется, поэтому ограничения будут снова пересмотрены через две недели. Каллас хочет, чтобы сначала число COVID-пациентов в больницах сократилось до 400, а смертность начала снижаться.

Что касается путешествий, то так называемого "Балтийского пузыря" больше нет. Все, кто приезжает из Финляндии и стран Балтии, должны соблюдать такие же требования, как возвращающиеся из других стран, в том числе и самоизоляцию (за исключением, если человек переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или прошел вакцинацию).