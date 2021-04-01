01.04.2021, 11:32
Полиции пришлось применить электрошокер при задержании агрессивного мужчины
Foto: Argo Ingver
31 марта полиция получила вызов в волость Йыгева, потому что пьяный агрессивный 34-летний мужчина напал на свою сожительницу.
Мужчина вел себя агрессивно и в отношении прибывших на место полицейских и неоднократно пытался напасть на них с дубиной. Он не подчинялся указам полицейских, поэтому им пришлось применить против него электрошокер.
Мужчину задержали как подозреваемого в преступлении. Медики осмотрели его, после чего он был доставлен в участок.