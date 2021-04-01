01.04.2021, 11:14
ФОТО | На Тоомпеа снова протест против законопроекта, который дает полиции право штрафовать нарушающих ограничения
В Рийгикогу ожидает первого чтения законопроект 347 SE, одна из целей которого — дать полиции больше прав для выписки штрафов тем, кто не соблюдает коронавирусные ограничения, так как Департаменту здоровья не под силу самому заниматься всеми нарушениями.
К 10:00 на Тоомпеа собрались около 50 человек, чтобы выразить свой протест законопроекту. По их мнению, Эстонию пытаются превратить в полицейское государство.