С сегодняшнего дня увеличится пенсия по старости. Вырастет и надбавка к пенсии за воспитание ребенка

”Наша цель — сократить относительную бедность за счет повышения пенсий и обеспечить пенсионерам повышение чувства защищенности. В условиях сегодняшнего кризиса COVID-19, который влияет на экономическое благополучие общества в целом, чрезвычайное повышение пенсий имеет значение, которое отражает ценности общества. Для пожилого человека это создает лучшие возможности для того, чтобы справляться, в том числе покрывать дополнительные расходы на лекарства или потреблять необходимые услуги. Кроме того, чрезвычайное увеличение пенсии создает предпосылки для повышения пенсий в ближайшие годы за счет индексации”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Средняя пенсия по старости при стаже работы 44 года увеличится на 24 евро с нынешних 528 евро до 552 евро.

Базовая часть пенсии после индексации составит 219,3 евро и годовая оценка — 7,206 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет благодаря внеочередному повышению пенсий на 16 евро, то есть базовая часть пенсий вырастет до 235 евро. Вместе с тем вырастут все государственные пенсии, кроме народной пенсии. Народная пенсия после индексации будет увеличена на 30 евро, в результате чего размер народной пенсии увеличится до 255 евро. Рассчитанные по индексу 2021 года пенсии будут выплачиваться с апреля.

Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 13 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.