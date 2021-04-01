С сегодняшнего дня увеличится пенсия по старости. Вырастет и надбавка к пенсии за воспитание ребенка
”Наша цель — сократить относительную бедность за счет повышения пенсий и обеспечить пенсионерам повышение чувства защищенности. В условиях сегодняшнего кризиса COVID-19, который влияет на экономическое благополучие общества в целом, чрезвычайное повышение пенсий имеет значение, которое отражает ценности общества. Для пожилого человека это создает лучшие возможности для того, чтобы справляться, в том числе покрывать дополнительные расходы на лекарства или потреблять необходимые услуги. Кроме того, чрезвычайное увеличение пенсии создает предпосылки для повышения пенсий в ближайшие годы за счет индексации”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Средняя пенсия по старости при стаже работы 44 года увеличится на 24 евро с нынешних 528 евро до 552 евро.
Базовая часть пенсии после индексации составит 219,3 евро и годовая оценка — 7,206 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет благодаря внеочередному повышению пенсий на 16 евро, то есть базовая часть пенсий вырастет до 235 евро. Вместе с тем вырастут все государственные пенсии, кроме народной пенсии. Народная пенсия после индексации будет увеличена на 30 евро, в результате чего размер народной пенсии увеличится до 255 евро. Рассчитанные по индексу 2021 года пенсии будут выплачиваться с апреля.
Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 13 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.
Помимо пенсии, пересчитывается и дневная ставка пособия по трудоспособности. С 1 апреля она составит 15,13 евро (14,89 евро в 2020 году). Размер пособия по частичной трудоспособности составляет 57% действующей дневной ставки, в среднем 258 евро в месяц (в 2020 году 254 евро в месяц), а в случае отсутствующей трудоспособности — 100% действующей дневной ставки, в среднем 453 евро в месяц (2020 год 446 евро в месяц).
В связи с ситуацией COVID-19 Министерство социальных дел рекомендует вам проверить размер вашей новой пенсии на государственном портале eesti.ee. Дополнительную информацию об индексации пенсий можно также получить по справочному телефону Департамента социального страхования 612 1360 или по адресу электронной почты info@sotsiaalkindlustusamet.ee.