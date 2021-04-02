"Итог опять будет тем же": блогер RusDelfi сравнивает две сборных Украины - 2000 года и нынешнюю

В отборе к чемпионату Европы-2000 сборная Украины сыграла в Париже вничью со сборной Франции, действующим чемпионом мира. В двух следующих матчах после этого сначала сыграли вничью с Исландией, затем с Арменией.

Прошло 22 года. Сборная Украины играет вничью на выезде со сборной Франции, действующим чемпионом мира, затем играет вничью со сборной из скандинавского региона (в этом раз Финляндией), а затем делит очки с командой из постсоветской страны (в этот раз — с Казахстаном).

Кажется, что что-то не так? Всё верно, между Исландией и Арменией тогда ещё был матч с Андоррой, но его можно смело выносить за скобки — хотя в футбол и научились играть почти везде, но пары стран в Европе это утверждение всё ещё не касается.

Но самое главное, что итог опять будет тем же — второе место после французов и вылет в плей-офф. Даже может дома с чемпионами мира снова вничью сыграют — те явно будут не против, почему бы не поделиться очками с таким прекрасным соперником, которому всё равно с кем играть, Францией или Казахстаном.

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