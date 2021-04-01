В марте произошло 34 ландшафтных пожара. Разводя костер, помните о безопасности!

Тёплая погода растопила снег, и ветра высушили прошлогоднюю траву. ”Травяной покров, оставшийся с прошлого года, тонкий, а первые тёплые ветры делают его совершенно сухим. Хотя земля еще влажная, трава, тем не менее, легко воспламеняется”, — объяснил руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.

Нужно совсем немного, чтобы разгорелся большой пожар. ”На приусадебных участках начались весенние работы, кое-где разводят костры. Все, что нужно — это небольшая халатность, и из-за костра может разгореться большой и быстро растущий пожар”, — сказал Саареметс. ”Конечно, нужно помнить, что костёр должен быть подготовлен, а место вокруг него безопасно. Около места разведения костра должны быть предусмотрены средства пожаротушения, например, ведро с водой для быстрого тушения пожара в случае необходимости. Эмпирическое правило гласит, что нельзя оставлять огонь без присмотра, потому что для того, чтобы случилось несчастье, достаточно одного момента”. Пал сухой прошлогодней травы запрещён круглогодично.

Разводить костёр нужно только в безветренную погоду, а также стоит следить, чтобы искры от костра не попали на легковоспламеняющиеся материалы. Выбирая место для костра, нужно помнить, что он должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса.

Впереди длинные выходные, и по прогнозу ожидается относительно теплая погода и переменная облачность. Проводя время на природе, нужно помнить об основах пожарной безопасности и рассказать детям об опасностях, связанных с огнём.

Правила разведения безопасного костра:

· Перед тем, как разводить костёр, убедитесь, что место для костра отчищено от горючих материалов, находится далеко от зданий и разведение огня не представляет опасности для природы.

· Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.