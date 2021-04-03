Айво Петерсон: Эстония тоже проиграла из-за санкций, хватит воевать с Россией

Отвечая на вопрос, кто является достойным президентом, Айво Петерсон перечислил нескольких мировых лидеров. "Как человек и как политик — президент России Владимир Путин. Еще экс-президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поляки и чехи неплохо ведут дела. Между прочим — в Финляндии тоже отлично ведут внешнеполитические дела. Нам надо брать с них пример. Они умеют и нам, и им, и всем. В Эстонии же все со всеми воюют. Внешняя политика только так — эти плохие, эти хорошие. Так нельзя, яйца нужно держать в разных корзинах. Эстония маленькая, мы должны быть очень гибкими. То, что мы получили второй раз независимость — это чудо. Это редкое явление в истории человечества. Мы должны это беречь", — ответил он.

"Россию атакуют санкциями — значит, ее уважают. Значит, у других нет возможности давить на Россию по-другому. Давайте честно, мы тоже проиграли от санкций. Хватит воевать с ними, нужно восстанавливать торговлю. Нормальные отношения со всеми государствами — к этому можно и нужно стремиться", — добавил Петерсон.

НАТО — важная тема в контексте переговоров с другими странами. Айво не считает, что нужно выходить из альянса. "Я говорю одно — подход НАТО к решению конфликтов устарел. Я надеюсь, что у людей из НАТО достаточно ума не развязывать войну на территории маленьких стран — Эстонии, Украины (на самом деле, Украина — самая большая по территории страна Европы — RusDelfi)… Хочется верить, что здравый ум выиграет", — уточнил массажист.

По его словам, конфликт в Армении и Азербайджане показал, что использование танковых войск и тому подобных сейчас бессмысленно. Сейчас в войнах используют другие рычаги — экономику, информацию, народные массы.

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