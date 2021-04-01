За сутки в Эстонии выявлено 832 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 460 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 374 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 77, в Тартумаа — 63, в Пярнумаа — 53, в Ляэне-Вирумаа — 51, в Рапламаа — 19 и в Вильяндимаа — 16 новых положительных тестов. В Ляэнемаа прибавилось 13, в Пылвамаа — 12, в Йыгевамаа — 11, на Сааремаа и в Ярвамаа — по девять, в Вырумаа — семь, в Валгамаа — четыре и на Хийумаа — один новый случай заражения. У 27 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1221 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 18,9%.

За сутки в больницах открыли 92 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 711 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против коронавируса 203 365 человек, две дозы получили 63 696 человек.

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