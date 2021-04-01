За сутки в Эстонии выявлено 832 случая заражения коронавирусом, умерли пять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 460 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 374 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 77, в Тартумаа — 63, в Пярнумаа — 53, в Ляэне-Вирумаа — 51, в Рапламаа — 19 и в Вильяндимаа — 16 новых положительных тестов. В Ляэнемаа прибавилось 13, в Пылвамаа — 12, в Йыгевамаа — 11, на Сааремаа и в Ярвамаа — по девять, в Вырумаа — семь, в Валгамаа — четыре и на Хийумаа — один новый случай заражения. У 27 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1221 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 18,9%.

По состоянию на утро 1 апреля в больницах находится 711 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 76 пациентов, из которых на управляемом дыхании 48 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 92. Домой выписали 59 человека, 14 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 66-летняя женщина, 77-летняя женщина, 82-летняя женщина, 84-летняя женщина и 93-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 907 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 5 603 истории болезни COVID-19 с 5 396 пациентами.

По состоянию на 1 апреля выздоровело 83 417 человек. Из них история болезни 58 397 человек (70%) завершена, у 25 020 человек (30%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 148 800 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 107 253 (9,3% от общего количества тестов).