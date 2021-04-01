Обновленный Mustamäe Prisma вновь открывает двери

По словам регионального менеджера Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, нововведения делают покупательский процесс проще и удобнее.

”Осуществляя обновления, мы исходили из обратной связи клиентов, чтобы предложить более разнообразный ассортимент во всех товарных сегментах. Mustamäe Prisma — просторный и светлый магазин, в котором можно приобрести всё необходимое за один визит”, — сказал Кильпия.

”Процесс обновления коснулся как оформления, так и ассортимента. В ходе работ мы установили новые энергосберегающие холодильные стеллажи в отделе овощей и фруктов, а также у прилавка обслуживания. Мы поставили цель сделать для клиента покупательский процесс максимально удобным, ранее по такому же принципу были реорганизованы Rocca al Mare Prisma и Lasnamäe Prisma, — сообщил Кильпия. — Обратная связь, касающаяся обновленного Mustamäe Prisma, очень приветствуется. Ее можно предоставить на нашем сайте или в отделе информации магазина”.

Обновление магазина охватило различные участки, затронув и интерьер, и освещение. ”Идя навстречу ожиданиям клиентов, мы пополнили отдел промышленных товаров крупной бытовой техникой, телевизорами, телефонами, планшетами и товарами для игроков. Расширен и отдел товаров для ремонта, а корма для животных теперь предлагаются и в замороженном виде”, — добавил Кильпия.

В результате обновления теперь в Mustamäe Prisma представлен отдел Food Market, где предлагаются свежие мясо и рыба, а также готовые блюда. Приготовленные на месте вручную суши предлагает суши-бар Itsudemo. В отделе овощей и фруктов теперь есть аппарат по приготовлению не только свежевыжатого апельсинового сока, но и грейпфрутового, а также аппарат для очистки и нарезки ананасов.

Магазин Mustamäe Prisma по-прежнему очень просторный и отлично вентилируемый, отличается широким ассортиментом и работает круглосуточном режиме. С учетом распространения коронавируса это делает его самым безопасным местом для покупок в районе — клиенты могут спокойно соблюдать правило 2+2 и посещать магазин в то время, когда покупателей меньше.