Открыта регистрация на участие в ”Тотальном диктанте”. Он пройдет в онлайн-режиме

Для участия в ”Тотальном диктанте” любой желающий может зарегистрироваться на портале totaldict.ru/tallinn/#/stages, выбрав одну из двух основных таллиннских онлайн-площадок.

На портале Stolitsa.ee в качестве ”диктатора” выступит филолог, преподаватель Таллиннского университета Наталья Чуйкина, хорошо знакомая любителям русского языка по подготовительным занятиям ”Русский по-субботам”, помогать ей будет известный журналист Александр Цукерман.

На другой площадке, которая будет доступна по ссылке на платформе ZOOM, текст Дмитрия Глуховского зачитает ”Человек года 2020” доктор Аркадий Попов. Морально поддержит его телеведущий и радиожурналист Андрей Титов. Зарегистрированным участникам будет отправлена ссылка на трансляцию.

Авторов лучших работ ждут памятные сувениры от организаторов ”Тотального диктанта”.

”Тотальный диктант” — ежегодная всемирная акция грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый ”Тотальный диктант” провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году ”Тотальный диктант” написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран. Авторами диктанта в разное время были Андрей Геласимов, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков.