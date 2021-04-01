Экономика
01.04.2021, 07:50

У президента, премьера, парламентариев и других чиновников выросли зарплаты

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President teeb Kaja Kallasele ettepaneku valitsuse moodustamiseks
President teeb Kaja Kallasele ettepaneku valitsuse moodustamiseks
Foto: Tiit Blaat
С 1 апреля зарплаты высокопоставленных государственных служащих в среднем выросли на 1,6%, передает rus.err.ee.

С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих зарплата президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда выросла с 6661,77 до 6768,36 евро.

У рядовых депутатов парламента зарплата выросла с 4330 евро до 4399 евро.

Новые повышенные зарплаты высокие чиновники получат уже в мае.

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