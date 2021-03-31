Инвестор: забирать деньги из второй ступени стоит только в двух случаях

"Если точно принято решение, что ты хочешь вывести деньги из второй пенсионной ступени, то стоит перед подачей заявления перевести их в самый консервативный фонд, который работает только с облигациями, а не акциями", — сказала Катарина Хольм в передаче "Кто кого?".

"Если финансовый рынок за предшествующие выплате пять месяцев рухнет, то у вас останется максимально крупная сумма. С другой стороны, если рынок сильно вырастет, то вы останетесь без выгоды", — добавила Хольм.

Выпуск передачи "Кто кого?", посвященный второй пенсионной ступени, можно посмотреть здесь.

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