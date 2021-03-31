31.03.2021, 21:55
"Бигбанк" выиграл чемпионат Эстонии и получил 500 000 евро от спонсора
Foto: Irina Mägi
Волейболисты тартуского "Бигбанка" выиграли финальную серию чемпионата Эстонии у "Курессааре".
Финал чемпионата Эстонии проводился до двух побед. Тартусцы дважды обыграли островитян с одинаковым счетом 3:0.
Последний раз тартуские волейболисты становились чемпионами Эстонии в 2014 году. В прошлом году чемпионат страны не был завершен из-за пандемии. В 2019 году чемпионом Эстонии стал "Пярну".
В следующие три сезона банковское учреждение "Бигбанк" выделит в качестве спонсорской помощи мужской и женской волейбольной командам тартуского "Бигбанка" 500 000 евро.