ВИДЕО | Опасная ситуация на дороге — спортсмен бежит прямо по проезжей части

Руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Департамент полиции и погранохраны Ханнес Кулламяэ говорит, что пешеход должен двигаться по предназначенной для него дороге или участку дороги, а если есть тротуар, то обязательно по нему.

”На видео видно, что вдоль дороги есть нормальный и пустой тротуар, по которому бегун и должен был двигаться. Это было бы намного безопаснее для всех сторон”, — комментирует Кулламяэ.

В тот же вечер другой читатель запечатлел, как в Ида-Вирумаа, в деревне Варья по проезжей части идет пешеход без светоотражателя в темное время суток.

Кулламяэ говорит, что при отсутствии тротуара пешеход должен идти по левой стороне дороги навстречу машинам.

”Так человек видит приближающееся к нему транспортное средство и может держаться от него в стороне. Пешеход видит приближающееся транспортное средство в темноте на расстоянии, но водитель замечает пешехода без отражателя только на расстоянии 30 м. Этого не всегда достаточно, чтобы снизить скорость и проехать мимо пешехода безопасно", — отмечает Кулламяэ, который обращает внимание на то, что в темное время суток пешеход всегда должен носить светоотражатель.

Отражатель необходимо повесить с правой стороны, примерно на уровне колена.

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