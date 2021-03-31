Убийство в Палдиски: под стражу взят гражданин Украины

29 марта в полицию поступило сообщение, что в Палдиски, в одной из квартир во время совместного употребления алкоголя возник конфликт между мужчинами. В ходе ссоры 35-летний мужчина неоднократно ударил ножом знакомого, также 35-летнего мужчину.

Повреждения, полученные пострадавшим, были настолько тяжкими, что он умер на месте происшествия. Полицейские задержали подозреваемого.

Сегодня советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава сообщила RusDelfi, что по ходатайству прокурора и с разрешения суда 35-летний подозреваемый — гражданин Украины — предварительно задержан на два месяца.

Ранее мужчина не наказывался правоохранительными органами и находился в Эстонии по работе на законных основаниях. Все обстоятельства преступления, в том числе причина конфликта, будут установлены в ходе уголовного производства.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.