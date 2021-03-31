Отсидевший в тюрьме 38 лет Олег Пятницкий будет освобожден: суд совершил ошибку, отказав ему в УДО

Коллегия придерживается позиции, что обстоятельства преступления Пятницкого, если их рассматривать по отдельности после долгого срока заключения, не дают основания полагать, что риск рецидива, связанный с ним, слишком высок для условно-досрочного освобождения.

Суд полагает, что цель его наказания достигнута и он больше не представляет угрозы для общества, которая препятствовала бы его освобождению.

По мнению окружного суда, остается весьма вероятным, что в будущем Пятницкий воздержится от криминальной жизни и будет жить законопослушно. По мнению коллегии, риск рецидива весьма мало вероятен, что подтверждается его поведением во время отбывания наказания и тем фактом, что его взгляды и образ мышления ориентированы на соблюдение закона.

Суд указывает на то, что за 38 лет, проведенных в тюрьме, в отшении Пятницкого был проведен ряд реабилитационных действий и его поведение было безупречным с момента совершения последнего преступления в 2002 году.

Он участвовал в трудовой занятости, прошел языковое обучение и участвовал в многочисленных социальных программах, в каждой из которых получил положительные отзывы — он открыто говорил о совершенных преступлениях, осознавал их причины, сейчас он искренне сожалеет и хочет вести законопослушную жизнь.

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