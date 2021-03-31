ВИДЕО | Водитель без прав, который пытался уехать от полиции, проведет в тюрьме 15 дней. Там же он "отметит" свой день рождения

В понедельник, 29 марта, в первой половине дня в Тартумаа на дороге Химмасте-Расина патрульный автомобиль кордона Варнья, ехавший на поиски на местности, на высокой скорости обогнал внедорожник BMW. Так как скорость BMW явно превышала разрешенную, пограничники решили остановить внедорожник и обратить внимание водителя на нарушение. Пограничники последовали за BMW и дали ему сигнал к остановке, который водитель проигнорировал, свернул на второстепенную дорогу и прибавил скорости.

Главный инспектор Тартуского отделения полиции Тайво Роси рассказал, что после этого внедорожник гнал по извилистым гравийным дорогам и на какой-то момент ему даже удались оторваться от патруля, но нарушителя в итоге задержали.

„Пограничники сообщили о нарушителе другим находящимся рядом патрулям и через несколько минут Пылваский патруль заблокировал нарушителю дорогу. За рулем внедорожника находился 38-летний мужчина, у которого никогда не было права на управление автомобилем, то он задерживался за такое нарушение и ранее. Мужчину задержали в порядке делопроизводства о проступке и, согласно новому порядку, доставили в Тартускую тюрьму ждать заседания суда", — сказал Роси.

Сегодня утром суд в качестве наказания водителю назначил арест, который придется отбыть сразу же. "В стенах тюрьмы ему придется отметить и день рождения, в этот раз в несколько неудобной обстановке и без поздравлений семьи и друзей," — добавил полицейский.

Роси сказал, что полиция не одобряет ни одного нарушения, но попытки скрыться, пытаясь таким образом избежать наказания, представляют собой повышенную опасность на дороге.

„Пытаясь уехать от полиции на высокой скорости, водитель рискует и собой, и другими участниками дорожного движения. К сожалению, есть тому и трагические примеры. Этому человеку следует подумать над тем, что все могло закончиться гораздо хуже, чем двумя неделями в камере", — подчеркнул Роси.

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