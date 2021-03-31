Яак Ааб: COVID - сезонная болезнь. Наступят теплые дни - заболеваемость снизится

— Цифры, связанные с пандемией, высоки, и мы решили, что стоит продлить ограничения ещё на две недели. Если мы будем соблюдать все правила и держать контакты на минимуме, то к концу апреля — началу мая можно будет постепенно снимать какие-то ограничения. Мы обсуждаем это каждые две недели с экспертами, с научным советом. Уже заметны первые позитивные тенденции — показатель уровня заболеваемости чуть падает, но пока цифры всё-таки очень высокие. Велико и число заражённых, и число больных, находящихся дома и в больницах. Поэтому в ближайшее время ограничения снимать нельзя. Если постепенно начнём снимать ограничения в мае, то уже летом вернёмся к нормальному ритму жизни.

— Вчера Кая Каллас в интервью сказала, что нынешние ограничения пока ещё не принесли того результата, на который вы надеялись. А на какой результат вы надеялись?

— Я бы так не сказал. Какой-то результат всё-таки виден. Но нельзя было ожидать, что это случится очень быстро. Эксперты утверждают, что введённые ограничения имеют эффект.

— А достаточно ли вообще этих ограничений? Что в этот раз правительству посоветовал научный совет? Не выступали ли они за более жёсткие ограничения?

— Нет, они считают, что этого достаточно. Просто нужно соблюдать эти ограничения более длительное время.

— А что будет со школами? Ограничения продлили до 25 апреля, но первые экзамены должны состояться уже 19 апреля. Как готовиться к экзаменам и как их проводить? Обсуждается ли этот вопрос в правительстве? Насколько он уже решён?

— Уже решено, что экзамены состоятся с соблюдением всех правил, однако новшество состоит в том, что будут использоваться быстрые тесты. Этим занимается Министерство образования, но их, конечно, консультирует департамент здоровья. Они направляют в школы и самоуправления инструкции, как проводить эти экзамены.

— Научный совет также рекомендовал постепенно открывать школы и начинать с тех регионов, где низкий уровень заражения. Что думает об этом правительство?