Яак Ааб: COVID - сезонная болезнь. Наступят теплые дни - заболеваемость снизится(20)
— Цифры, связанные с пандемией, высоки, и мы решили, что стоит продлить ограничения ещё на две недели. Если мы будем соблюдать все правила и держать контакты на минимуме, то к концу апреля — началу мая можно будет постепенно снимать какие-то ограничения. Мы обсуждаем это каждые две недели с экспертами, с научным советом. Уже заметны первые позитивные тенденции — показатель уровня заболеваемости чуть падает, но пока цифры всё-таки очень высокие. Велико и число заражённых, и число больных, находящихся дома и в больницах. Поэтому в ближайшее время ограничения снимать нельзя. Если постепенно начнём снимать ограничения в мае, то уже летом вернёмся к нормальному ритму жизни.
— Вчера Кая Каллас в интервью сказала, что нынешние ограничения пока ещё не принесли того результата, на который вы надеялись. А на какой результат вы надеялись?
— Я бы так не сказал. Какой-то результат всё-таки виден. Но нельзя было ожидать, что это случится очень быстро. Эксперты утверждают, что введённые ограничения имеют эффект.
— А достаточно ли вообще этих ограничений? Что в этот раз правительству посоветовал научный совет? Не выступали ли они за более жёсткие ограничения?
— Нет, они считают, что этого достаточно. Просто нужно соблюдать эти ограничения более длительное время.
— А что будет со школами? Ограничения продлили до 25 апреля, но первые экзамены должны состояться уже 19 апреля. Как готовиться к экзаменам и как их проводить? Обсуждается ли этот вопрос в правительстве? Насколько он уже решён?
— Уже решено, что экзамены состоятся с соблюдением всех правил, однако новшество состоит в том, что будут использоваться быстрые тесты. Этим занимается Министерство образования, но их, конечно, консультирует департамент здоровья. Они направляют в школы и самоуправления инструкции, как проводить эти экзамены.
— Научный совет также рекомендовал постепенно открывать школы и начинать с тех регионов, где низкий уровень заражения. Что думает об этом правительство?
— Что касается школ, пока ничего не известно. Научный совет не назвал ни одной точной цифры. Было просто сказано, что если количество заражений упадёт, тогда они вернутся к этому вопросу. Скорее всего, так и будет. Так как последними на дистанционное обучение ушли начальные классы, они первыми и вернутся.
— Кая Каллас сказала, что при необходимости локдаун в Эстонии будет продлён до конца лета. Насколько это реальный сценарий? Или это было сказано лишь с той целью, чтобы жители Эстонии соблюдали правила?
— Я думаю, второе. Все эксперты и правительство считают, что лето будет. Именно сейчас мы должны соблюдать ограничения, снизить количество контактов. Это же сезонная болезнь. Уже из-за того, что наступят тёплые дни, количество случаев заболевания снизится. То есть все процессы сейчас идут в удобном графике. Если мы сможем его удержать, то сможем постепенно снижать ограничения. К тому же идёт вакцинация, которая тоже имеет положительное влияние. И я надеюсь, что лето у нас будет.
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