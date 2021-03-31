Кто вы, мистер Середенко? Кого арестовал КаПо в начале марта
В конце 90-х Середенко избирался в горсобрание Маарду: сначала по списку Объединенной народной партии Эстонии потом от ”Умеренных”. Однако в 2002 году получил лишь 46 голосов — и с тех пор депутатом не был, ни в составе центристов, ни по итогам последних муниципальных выборов, где баллотировался в списке ОЛПЭ. Там некогда популярный местный политик набрал лишь 20 голосов.
Схожим образом развивалась и рабочая карьера 57-летнего гражданина Эстонии. Весной 1998 года Сергей Середенко вместе с Илоной Карлсон открыл в Маарду юридическое бюро Karlson & Seredenko. Однако, как утверждает портал ERR, с 2009 года не имеет к фирме никакого отношения. До этого он пытался стать членом Эстонской адвокатуры, но не вышел образованием.
Впрочем, по словам сторонников, это не мешало ему скрупулезно изучать эстонские законы, писать жалобы, обжаловать приговоры.
- Несколько лет назад он сумел обжаловать штрафы, которые полиция выписала организаторам шествия "Бессмертный полк" в Таллинне, — утверждает в интервью Rus.Err.ee политик Мстислав Русаков.
На том заседании Середенко действительно представлял интересы ”дежурных” ”Бессмертного полка”, которым полиция выписала штрафы от 60 до 180 евро. Однако заседание прошло 22 февраля 2017 года, то есть четыре года назад, а в последние годы Сергей работал сначала сторожем в отеле, потом дворником в гимназии Маарду.
Каким образом он в своем нынешнем социальном статусе мог подставить под угрозу нацбезопасность и заинтересовать КаПо?
„Я не могу на 100% исключать, что ”дворник” не занимался на самом деле какой-то опасной деятельностью. Но, скажем так, глядя на него и имея возможность читать его предыдущие статьи и обращения в суд — он очень талантливо маскировался под полного фрика в таком случае”, — иронизирует в разговоре с корреспондентом RusDelfi один известный юрист.
В 2014 году Середенко покинул должность так называемого русского омбудсмена, которую занимал в НКО ”Русская школа Эстонии” и на которую, как он неоднократно говорил, ”сам себя назначил”. На ней он, если верить еще одному собеседнику Delfi „юридически выверено, аргументировано, последовательно выступая не за русских, а против поражения их в правах под различными предлогами и поводами”.
Вот как он сам отзывался о своей работе в интервью латвийским ”Вестям”:
- Ну вот последний телефонный звонок был директору Художественного музея. Я спросил, почему у них в путеводителях по музею текст на русском языке обозначен российским флагом. На первый взгляд совершенно пустяковый, малозначащий вопрос, но для меня это важно, потому что я не турист, я родился в Раквере, живу в Эстонии, почему я должен привязываться к России? Подробно объяснил, что русский язык является госязыком в двух государствах — в России и Южной Осетии, официальным — в Белорусии, Казахстане и Кыргызстане, официальным региональным — на Украине. Есть международный, буквенный классификатор обозначения языков, а российским флагом меня в Эстонии обозначают как туриста.
Однако в последнее время Середенко сбавил общественный пыл, и по сообщению сразу нескольких собеседников, стал более замкнутным. Даже Мстислав Русаков обнаружил арест соратника по партии спустя почти четыре недели.
”Судить о достоверности обвинений не могу. Готов допустить, что его российские партнёры его сознательно подставили. Российской пропаганде не нужно улучшенеи положения русских, наоборот, ей нужны мученики, — утверждает в интервью RusDelfi на условиях анонимности один известный в Эстонии политик. — Там много факторов, видимо. Это и напоминание колеблющимся, и демонстрация "хорошей работы" спецслужб, и мессидж союзникам по НАТО — мол, нам надо больше ресурсов”.
Подробности обвинения и даты судебных заседаний — не сообщаются.