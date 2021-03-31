ВИДЕО | В Ивангороде от COVID-19 вакцинировались 25 граждан РФ, проживающих в Эстонии

Все они ранее были записаны через портал Госуслуг. При записи они получили информацию о необходимости предоставления необходимых документов, а именно: СНИЛСа, полиса ОМС и российского паспорта.

Житель Нарвы Леонид, который вакцинировался от коронавируса "Спутником V", говорит, что без наличия СНИЛСа пересечь границу не получится.

Как поясняет исполняющая обязанности главврача межрайонной Кингисеппсокй больницы Зинаида Корончевская, гражданм РФ, проживающим в Эстонии надо записываться через портал госуслуг.

"Условием является наличие трех документов: они граждане РФ, застрахованы в РФ и. у них есть СНИЛС", - говорит Корончевская. Поликлиники сами вызывают на вакцинацию людей, которые записались на прием.

Также при прохождении границы может понадобиться копия вида на жительство в Эстонии и документ о регистрации брака.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по здравоохранению региона учитывать в объемах поставок вакцины от коронавируса в Кингисеппский район возможный ”спрос” со стороны российских граждан, находящихся в Эстонии. Глава региона также обратился к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой проработать на законодательном уровне вопрос о многократном пересечении российской границы с Финляндией и Эстонией для проведения вакцинации.

За весь период проведения кампании по вакцинации в Кингисеппский район в общей сложности было направлено 4400 комплектов вакцины. В ближайшее время ожидается поставка в район в количестве 1500 комплектов дополнительно.

Всего Ленинградская область получила 93 822 комплекта вакцины ”Спутник-V”. По данным на 31 марта, в регионе сделали прививку 69 443 человека, в том числе 3042 медицинских работника, 2077 сотрудников сферы образования, 875 работников соцзащиты и 749 — силовых структур. Полностью привит 47 281 житель Ленинградской области.

Поликлиники, где проходит вакцинация