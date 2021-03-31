Полиция задержала подозреваемого в кражах мужчину. Проверьте свое имущество!

Ведущий следователь Лыунаской префектуры Вейко Кыре отметил, что в прошлом году в Йыгевамаа было совершено множество взломов домов, гаражей и промышленных зданий, которые имели одинаковый почерк. Из взломанных помещений были украдены как стройматериалы и запчасти транспортных средств, так и солнечные батареи с инвертерами. Ведущий следователь добавил, что с таким же почерком кражи были совершены также в Ляэне- и Ида-Вирумаа.

”Во время первых краж полиция стала собирать показания свидетелей, записи камер видеонаблюдения и прочие доказательства, чтобы как можно скорее удалось установить личность подозреваемого. В результате различных рабочих приемов криминальной полиции расследование начало успешно продвигаться, и к середине марта удалось установить личность и задержать мужчину, который подозревается в совершении краж в трех уездах”, — отметил Кыре. Подозреваемый в краже 41-летний мужчина уже знаком полиции из-за ранее совершенных преступлений против имущества.

По словам следователя полиции, на недвижимости в Ида-Вирумаа, которая связана с подозреваемым, удалось найти большую часть предметов, украденных из Йыгевамаа. ”Поскольку на той недвижимости были и предметы, происхождение которых неизвестно, полиция просит всех жертв аналогичных краж сообщить об этом, так как ваше ценное имущество может храниться в полиции”, — призвала полиция проверить свое имущество жителей Йыгева-, Ляэне- и Ида-Вирумаа.