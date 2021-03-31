СЕГОДНЯ: Как сыграют футболисты сборной Эстонии в Стокгольме?

Обе команды накануне очного свидания провели в марте по два отборочных матча чемпионата мира. Шведы победили Грузию (1:0) и Косово (3:0), Эстонские футболисты проиграли Чехии (2:6) и Белорусам (2:4).

Скандинавы еще за сутки до матча объявили свой стартовый состав. Если сравнивать воскресный матч с косоварами, то он полностью обновился.

В состав шведской команды после четырехлетнего перерыва вернулся 39-летний форвард Златан Ибрагимович. Поединок с эстонской командой он начинает на скамейке запасных.

Изменения ожидаются и в составе сборной Эстонии, но они вряд ли будут столь кардинальными, как у шведов.