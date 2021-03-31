31.03.2021, 20:35
Сборная Эстонии уступила в товарищеском матче шведам(6)
EPA
Футболисты сборной Эстонии проиграли товарищеский матч в гостях Швеции - 0:1 (0:1).
Судьбу встречи в Стокгольме решил точный удар нападающего "Краснодара" Маркуса Берга на 4-й минуте. Шведы играли в этом матче резервным составом.
Сборная Эстонии поединок в Стокгольме провела в следующем составе: Игонен, Пури, Паскочий, Кууск, Пюрг, Лиландер, Ващук, Васильев, Поом, Кирсс (77. Саппинен), Аниер.
Следующие матчи у сборной Эстонии запланированы в начале июня - это будут игры Балтийского турнира и товарищеский поединок с участником финального турнира чемпионата Европы Финляндией.