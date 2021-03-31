Сборная Эстонии уступила в товарищеском матче шведам

Судьбу встречи в Стокгольме решил точный удар нападающего "Краснодара" Маркуса Берга на 4-й минуте. Шведы играли в этом матче резервным составом.

Сборная Эстонии поединок в Стокгольме провела в следующем составе: Игонен, Пури, Паскочий, Кууск, Пюрг, Лиландер, Ващук, Васильев, Поом, Кирсс (77. Саппинен), Аниер.

Следующие матчи у сборной Эстонии запланированы в начале июня - это будут игры Балтийского турнира и товарищеский поединок с участником финального турнира чемпионата Европы Финляндией.