Что препятствует сохранению коллективного иммунитета? Придется ли прививаться ежегодно?

Молодежь



Очень немногие люди моложе 16 лет в ближайшее время смогут получить вакцину от COVID-19. Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сказал, что американцам более молодого возраста, скорее всего, придётся ждать вакцинации до начала 2022 года.

Это является серьезным препятствием для выработки коллективного иммунитета. Большинство молодых людей вряд ли серьёзно переболеют COVID-19, но они всё равно могут заразиться и стать переносчиками вируса.

Антипрививочники



По данным организации «Фонд семьи Генри Кайзера», проводящей мониторинг вакцинации против COVID-19, 20% опрошенных в США людей заявили, что они точно не будут вакцинироваться или сделают это только в том случае, если этого потребуют их работа или учёба.

Если пройти вакцинацию готово лишь малое количество людей, коллективный иммунитет будет недостижим. И если так случится, у вируса будет предостаточно возможностей для распространения.

Штаммы



Если вирус будет продолжать распространяться, воспроизводясь в организмах новых заражённых, у него будет много вариантов для трансформации. А если появятся статистически значимые мутации, то могут появиться новые и более опасные варианты коронавируса.

Это также может означать, что фармацевтическим компаниям придётся постоянно модифицировать свои вакцины, чтобы поддерживать их эффективность в борьбе с новыми штаммами, и нет гарантии, что для этого подойдёт любая вакцина.

Иммунитет может исчезнуть



Истощение иммунитета — либо из-за перенесённой инфекции, либо вследствие вакцинации — может быть ещё одной причиной, по которой может возникать и исчезать коллективный иммунитет. Учёные пока не знают, как долго будет сохраняться иммунитет, обретённый вследствие вакцинации.

Следовательно, вполне возможно, что людям в будущем придётся или проходить повторную вакцинацию, или делать прививки ежегодно подобно тому, как прививаются от гриппа.